Клещи с ходу взяли стремительный темп: покусанных в пять раз больше, чем в рекордном прошлом году

Уже более 200 человек стали жертвами укусов переносчиков опасных заболеваний.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, первые укусы клещей в этом году были зафиксированы еще 20 марта.

На данный момент в медицинские учреждения с жалобами на укусы насекомых, которые являются переносчиками опасных заболеваний, обратились уже 216 человек. Это рекорд за все время наблюдений. Даже в прошлом году, который был отмечен самой большой активностью клещей, за аналогичный период пострадали 45 человек. То есть число жертв выросло в пять раз!

82 пострадавших – дети до 14 лет. Год назад в это же время их было 18.

Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев еще в начале весны предупреждал, что клещи в этом году будут особенно активны и призывал к обработкам территорий.

Укус клеща может вызвать например боллелиоз (болезнь Лайма), которая может закончиться для человека летальным исходом или параличом. Еще более тяжелое заболевание – энцефалит, но в Роспотребнадзоре утверждают, что вирус клещевого энцефалита в нашем регионе пока не циркулирует.



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