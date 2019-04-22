Общество

59 минут назад

Клещи с ходу взяли стремительный темп: покусанных в пять раз больше, чем в рекордном прошлом году

14 922
#Клещи #боррелиоз #болезнь Лайма #обработка территорий
Клещи с ходу взяли стремительный темп: покусанных в пять раз больше, чем в рекордном прошлом году

Уже более 200 человек стали жертвами укусов переносчиков опасных заболеваний.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, первые укусы клещей в этом году были зафиксированы еще 20 марта.

На данный момент в медицинские учреждения с жалобами на укусы насекомых, которые являются переносчиками опасных заболеваний, обратились уже 216 человек. Это рекорд за все время наблюдений. Даже в прошлом году, который был отмечен самой большой активностью клещей, за аналогичный период пострадали 45 человек. То есть число жертв выросло в пять раз!

82 пострадавших – дети до 14 лет. Год назад в это же время их было 18.

Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев еще в начале весны предупреждал, что клещи в этом году будут особенно активны и призывал к обработкам территорий.

Укус клеща может вызвать например боллелиоз (болезнь Лайма), которая может закончиться для человека летальным исходом или параличом. Еще более тяжелое заболевание – энцефалит, но в Роспотребнадзоре утверждают, что вирус клещевого энцефалита в нашем регионе пока не циркулирует.

Фото static.ngs.ru

14 922
#Клещи #боррелиоз #болезнь Лайма #обработка территорий

Комментарии (14)

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1111

1 минуту назад
по слухам, один из тайланда приехал и всю деревеньку заразил.....
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1111

3 минуты назад
ох клещи....да ну хватит ну куснет, комарье начнется вот это да.....
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по три раза на дню будешь брызгаться?

14 минут назад
Гость, рак лёгких в помощь! Или ты думаешь, что только перед походом в лес ими брызгаться? Так ты не прав! Весь город уже в клещах!!!
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громотей

15 минут назад
Раньше где траву сжигали весной этой погани не было . теперь за сжигание травы штрафуют, но обрабатывать территорию не хотят. Вывод - власти играют на стороне клещей.
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Л48

16 минут назад
Барыга, однозначно лечить !!!
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Леночка

17 минут назад
Евгениы, В той статье Бондарев предупреждал что нужно опрыскивать, или говорили что будут опрыскивать. Ток у нас на самом деле так всегда, сказано, но походу не сделано(( Грустно
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Барыга

23 минуты назад
У меня в мою собаку два впились, есть смысл лечить или на списание.
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Серый

27 минут назад
Гость, а прививка стоит 1000р. Только не для простых ,
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Баба Яга

28 минут назад
БоРРелиоз
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Серый

29 минут назад
Роспотребнадзор клещей проверил ни не заразны.
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