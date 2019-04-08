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Обстоятельства гибели полуторогодовалой девочки в Липецке выясняет Следственный комитет

38 5078
#убийство
2
Обстоятельства гибели полуторогодовалой девочки в Липецке выясняет Следственный комитет

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщал GOROD48, сегоня ночью в поселке ЛТЗ, в лесопосадке на улице Краснозаводской, на неофициальном кладбище домашних животных обнаружено захоронение с трупом полуторагодовалой девочки. 

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Как сообщает СУ СК РФ по Липецкой области Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка области возбуждено уголовное дело в отношении  26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, в конце ноября-начале декабря 2018 года подозреваемый при купании уронил дочь сожительницы на бетонный пол. В результате полученных травм девочка 29.07.2017 года рождения скончалась. С целью скрыть следы преступления подозреваемый закопал тело ребенка в лесополосе в районе ЛТЗ. Во избежание вопросов о внезапном исчезновении девочки семья сменила место жительства.

В правоохранительные органы о возможном преступлении в отношении ребенка сообщил знакомый семьи. При установлении всех обстоятельств подозреваемый признался в содеянном и показал следователям место, где сокрыл тело девочки. С целью выяснения причины её смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

38 5078
#убийство
2

Комментарии (38)

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Липецкие колхозаны

3 минуты назад
с удовольствием изливают свою желчь , которая переполняет организм - поливают грязью всех и вся , по "доброте душевной" - уж такие у них чудесные моральные скрепы..........
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Гость

16 минут назад
юрка, а зачем весь этот хлам-памятники, кресты, человек умер, ему уже ничего не надо, а мы можем хранить память о нем в своих сердцах, а стоимость памятника потратить в другое дело. А не выпендриваться перед знакомыми, я тут плитку положил, а я такую ограду поставил и т. д.
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Мне жаль вас

19 минут назад
Убили ребенка.а вы пишите какую то чушь про мгодетных.дебилойды.малышке мягких облаков.родителей посадить пожизненно!
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754

20 минут назад
Анна, чтоб ты т.в.арь никогда не забеременела!!!
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++++

25 минут назад
Светлана, -ну может ещё не успела просто. Все впереди ещё. Да и не важно это. Других многодеток достаточно
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Гость

25 минут назад
Я знаю эту семейку этой мамашке погибшей девочки ей по * с кем не жить и от кого рожать мурашки по телу как так можно было ради мужика скрыть следы преступления ужас просто все это ради мужика
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Ольга

26 минут назад
Ангелочек маленький пусть в другом мире у тебя будет все чудесно....
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Анна

26 минут назад
Великий лорд, не хера рожать если себя то содержать не можешь! Им никто ничем не обязан! Не хрена на папок рассчитывать! Или она думает что родила ее за это содержать должны???? Мало ли какие там папки- ребёнка то она решила рожать,а не кто то!
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Светлана

27 минут назад
Умер ребенок.нет не где информации что из многодетной семьи.зачем нести чушь
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Анна

28 минут назад
Великий лорд, не хера рожать если себя то содержать не можешь! Им никто ничем не обязан! Не хрена на папок рассчитывать! Или она думает что родила ее за это содержать должны???? Мало ли какие там папки- ребёнка то она решила рожать,а не кто то!
ответить
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