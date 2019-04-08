Обстоятельства гибели полуторогодовалой девочки в Липецке выясняет Следственный комитет

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщал GOROD48, сегоня ночью в поселке ЛТЗ, в лесопосадке на улице Краснозаводской, на неофициальном кладбище домашних животных обнаружено захоронение с трупом полуторагодовалой девочки.Как сообщает СУ СК РФ по Липецкой области Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, в конце ноября-начале декабря 2018 года подозреваемый при купании уронил дочь сожительницы на бетонный пол. В результате полученных травм девочка 29.07.2017 года рождения скончалась. С целью скрыть следы преступления подозреваемый закопал тело ребенка в лесополосе в районе ЛТЗ. Во избежание вопросов о внезапном исчезновении девочки семья сменила место жительства.

В правоохранительные органы о возможном преступлении в отношении ребенка сообщил знакомый семьи. При установлении всех обстоятельств подозреваемый признался в содеянном и показал следователям место, где сокрыл тело девочки. С целью выяснения причины её смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.