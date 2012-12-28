«Вышел на балкон и произошел взрыв»: раненый во время атаки БПЛА липчанин пришёл в сознание
Сегодня в Липецке: пострадавшая поликлиника останется закрытой, подпольная квартира-бордель
Общество
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сегодня, 11:08
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«Относительно молодой район, а уже весь в дырках»
По «Елецкому» течет коммунальный ручей. Сегодня его источник начали заделывать.
«В «Елецком» именно в этом месте частые порывы. Однажды мусоровоз провалился даже. Относительно молодой район, а уже весь в дырках», — написала GOROD48 жительница района Татьяна.
В «РВК-Липецк» об утечке знают, и прохудившуюся трубу сегодня начали ремонтировать. На время этой работы холодная вода отключена в домах на Осканова, 2 и Артемова, 1, 3, 1а, 3а.
«Время завершения работ будет уточнено в 16:30. Возможно повышение мутности холодной воды после их окончания», — сообщили в энергокомпании.
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