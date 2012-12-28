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сегодня, 11:08
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«Относительно молодой район, а уже весь в дырках»

По «Елецкому» течет коммунальный ручей. Сегодня его источник начали заделывать.

Жители «Елецкого» примерно неделю наблюдают за коммунальным ручьем на улице Осканова, который к тому же все увеличивался в размерах.



«В «Елецком» именно в этом месте частые порывы. Однажды мусоровоз провалился даже. Относительно молодой район, а уже весь в дырках», — написала GOROD48 жительница района Татьяна.

В «РВК-Липецк» об утечке знают, и прохудившуюся трубу сегодня начали ремонтировать. На время этой работы холодная вода отключена в домах на Осканова, 2 и Артемова, 1, 3, 1а, 3а.

«Время завершения работ будет уточнено в 16:30. Возможно повышение мутности холодной воды после их окончания», — сообщили в энергокомпании.
порыв
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Комментарии (4)

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Сначала новые
21 мкр.
14 минут назад
Уже больше месяца течет вода по второстепенной дороге ул. Катукова (ориентир д. 14) , ручей дошел - до ул. Меркулова д.43. Никто , ничего не видит. В домах по ул. Катукова понижено давление в трубах холодного водоснабжения , на верхних этажах вода в бачок унитазов медленно набирается.
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Кочерыжка
16 минут назад
Думать надо было, где квартиры покупать. А теперь страдайте!
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27мкрн
33 минуты назад
горячую воду внезапно отключили, и отопление, раскопки на кривенкова, по три раза в год в одном месте копаются
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Смотрю и плачу
50 минут назад
Надо его было называть Косыревский , так правильнее.
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