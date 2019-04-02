Общество

сегодня, 15:33

Липецкие автолюбители окончательно забыли, что без машины они пешеходы? (ФОТО)

18 1518
#Автохамы #машины #парковки
Липецкие автолюбители окончательно забыли, что без машины они пешеходы? (ФОТО)

Очередная подборка автохамства «зверской степени».

С поступлением новых фото мы продолжаем рубрику, в которой призываем к совести тех автовладельцев, которые специально по-хамски оставляют свои машины, и никакая нехватка парковочных мест тут не причем.

На фото вверху мастер парковки у дома №44 на улице Стаханова умудрился одновременно и наехать на газон и перегородить тротуар.

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Это фото той же машины с другого ракурса. Обратите внимание, какие трудности испытывает пытающийся пробраться вперед ребенок. Неужели у самих автопарковщиков нет детей?

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И неужели кто-то скажет, что у него не было другого места для стоянки на проспекте Победы, 116? Снимок, судя по свету, явно утренний, поэтому сомнительны отмазки типа «Я приехал, все было занято, поэтому встал, как смог, а они потом уехали».

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Белана, 7. Приславший нам этот снимок читатель утверждает, что владелец иномарки чуть ли не ежедневно так оставляет свою машину.

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Выходите из подъезда, а тут - бац! – любимый сосед вам привет передает. Сфотографировано на Звездной, 4/3.

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Улица Депутатская, 55. Классический вариант – «после нас хоть трава не расти». Надеемся, все снимки вызовут не только публичный гнев, но и заинтересуют сотрудников ГИБДД.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

18 1518
#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (18)

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Никита

3 минуты назад
За городом пусть катаются на своих драндулетах-а в городе не нужны никакие парковки! Пора уже намотать себе на кулак- город место для коллективного транспорта А свои личные проблемы перекладывать на свой же двор- недопустимо
ответить

Голос

14 минут назад
Это власть забыла, что в каменных джунглях парковки надо делать
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Никита

16 минут назад
Необходимо ввести дополнительные штрафы за парковку во дворе
ответить

Вика

17 минут назад
Всё что оставлено во дворе- это бесхозное имущество!
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Ирина Владимировна

18 минут назад
Из подезда невозможно спокойно выйти-водилы носятся по дворам как на трассе!
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Даша путешественница

19 минут назад
Давайте поможем водятлам найти места для стоянок
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пиротехник

26 минут назад
Усе машины гарять и на парковках и на газонох
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Местный

34 минуты назад
65, Шарик ты балбес! Пока такие "чёткие" как Вы не выродятся, беспредел так и будет в нашей стране...
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65

40 минут назад
Алекс, а кто фотит-то? не такие же ли?
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вова

48 минут назад
ни одной приличной тачки-невоспитанные голодранцы
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