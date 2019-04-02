Липецкие автолюбители окончательно забыли, что без машины они пешеходы? (ФОТО)

Очередная подборка автохамства «зверской степени».

С поступлением новых фото мы продолжаем рубрику, в которой призываем к совести тех автовладельцев, которые специально по-хамски оставляют свои машины, и никакая нехватка парковочных мест тут не причем.

На фото вверху мастер парковки у дома №44 на улице Стаханова умудрился одновременно и наехать на газон и перегородить тротуар.





Это фото той же машины с другого ракурса. Обратите внимание, какие трудности испытывает пытающийся пробраться вперед ребенок. Неужели у самих автопарковщиков нет детей?





И неужели кто-то скажет, что у него не было другого места для стоянки на проспекте Победы, 116? Снимок, судя по свету, явно утренний, поэтому сомнительны отмазки типа «Я приехал, все было занято, поэтому встал, как смог, а они потом уехали».





Белана, 7. Приславший нам этот снимок читатель утверждает, что владелец иномарки чуть ли не ежедневно так оставляет свою машину.





Выходите из подъезда, а тут - бац! – любимый сосед вам привет передает. Сфотографировано на Звездной, 4/3.





Улица Депутатская, 55. Классический вариант – «после нас хоть трава не расти». Надеемся, все снимки вызовут не только публичный гнев, но и заинтересуют сотрудников ГИБДД.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.