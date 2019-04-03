Общество
54 минуты назад
«Общим видом овладели, теперь подробности не надо пропускать!»
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Современные тепловые пункты в липецких хрущевках пока не приносят пользы их жителям.
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Сегодня члены Общественного совета при председателе Липецкого городского Совета депутатов на выездном заседании попытались разобраться в работе современных тепловых пунктов в многоквартирных домах областного центра.
В приглашении для СМИ было сказано: «Общественники и депутаты побывают в нескольких домах, где установлены тепловые счетчики. Они на месте посмотрят, как изменились платежки горожан, уменьшился ли расход, и исчезли ли перетопы». И члены Общественного совета убедились, что перетопы никуда не делись, а платежки горожан за тепло и горячую воду нисколько не изменились.
Вначале члены Общественного совета при председателе Липецкого городского Совета депутатов побывали в подвале дома №117 по улице Гагарина, в котором в сентябре прошлого года в рамках капремонта ФКР региона установил пилотный тепловой пункт, выпущенный резидентом ОЭЗ «Липецк», российской компанией «Рационал». В закрывающемся на ключ отдельном сухом теплом помещении стояло чудо инженерной мысли, которое должно было оптимизировать температуру горячей воды, которая подается в системы отопления, в ванны и на кухни жителям хрущевки, существенно снизив при этом платежи за ресурс от ПАО «Квадра». Опыт удался?
- Это - наше будущее! После того, как в других домах появится такое современное «космическое» оборудование, жильцы реально будут экономить на горячей воде и тепле. С существующими сейчас элеваторными узлами нужно кончать! - восхитился увиденным представитель липецкого филиала ПАО «Квадра» Алексей Пшеничников.
Охали и ахали, разглядывая сплетение труб из нержавеющей стали, усаженных датчиками и манометрами, и депутаты, и общественники. А что думает о новом оборудовании технический директор УК «Комфорт-Л» Андрей Мельничук?
- Дом потребляет на 30 процентов тепла меньше, чем раньше, до капремтонта, когда его обшили вентилируемым фасадом, а также установили в подвале тепловой пункт компании «Рационал». Однако говорить об энергоэффективности пока рано: должен пройти, минимум, год с начала эксплуатации этого теплового пункта.
Тепловые пункты компании «Рационал» представляют собой блочные конструкции, из которых можно собрать устройства мощностью от 100 кВт до 6 МВ в зависимости от размеров нуждающихся в обогреве помещений. Такое «коробочное решение» позволяет смонтировать ТП в течение нескольких часов фактически без применения сварки (при монтаже существующих теплообменников на это уходит в 10-15 раз больше времени). К тепловому пункту присоединяются входная труба с теплоносителем и труба с холодной водой. Блоки теплообменников позволяют принять теплоноситель температурой до 150 градусов (по ГОСТу) и дать жильцам 60-градусную горячую воду, не проходившую химочистку (для Липецка, кстати, это даже избыточно, ведь «Квадра» подает горячую воду в тепловые пункты температурой ниже ГОСТа - 110 градусов). Портиться в оборудовании таких ТП нечему - соприкасающиеся с водой детали и фланцевые соединения сделаны из нержавеющей стали. Все процессы в режиме онлайн выводятся на персональный компьютер или планшет оператора. Если кто-то вмешивается в работу оборудования, оператор получает соответствующий сигнал.
Итак, красота?
- Мы как платили за тепло и горячую воду большие суммы, так и продолжаем платить! «Квадра» нам начисляет платежи по-среднему, - спустила членов Общественного совета с неба на землю жительница этого дома Лариса Горбань.
Жители дома выяснили, что новый тепловой пункт пока еще не взят «Квадрой» в эксплуатацию. И этот факт был вынужден признать даже технический директор УК «Комфорт-Л» Андрей Мельничук. Поэтому ни о каком энергосбережении в данном доме речи пока нет.
- Поймите же, что это - пилотный проект! - пыталась урезонить расшумевшихся жильцов 117-го дома заместитель председателя комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию горсовета Людмила Яськова.
Но пенсионерки не унимались. Они жаловались на холодные змеевики в ванных комнатах и на то, что мерзнут в квартирах.
Соседний дом-близнец под номером 123 по улице Гагарина оборудован тепловым пунктом другого резидента ОЭЗ «Липецк», американского концерна «Honeywell International». Температура воздуха в подвальном помещении, отданном под теплопункт, превышала 50 градусов. Рай для бомжей, если бы они могли попасть в этот подвал! Но такое избыточное тепло, по словам члена Общественного совета, теплотехника по образованию, участника партийного проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» Максима Пустовалова, свидетельствует об одном: разбалансированном состоянии оборудования.
- Тепловой пункт должен был пройти процедуру пусконаладочных работ, а потом эксплуатироваться в надлежащем режиме. Посмотрите на открытые окна квартир - очевиден явный перетоп жилых помещений. И это сегодня, когда управляющая компания знала о визите депутатов. А я тут был еще и в понедельник - так вот, тогда были открыты почти все окна! - сказал специалист-общественник.
… Осенью прошлого года областное управление ЖКХ решилось экспериментально доказать, что сокращение платежей липчан за горячую воду и тепло возможно при применении новых тепловых пунктов. Тогдашний начальник ведомства Юрий Костин заявил GOROD48, что они отличаются от тех, что стоят в подвалах липецких многоэтажек, как «мерседесы» от телег. Что телегу как ни модернизируй, она так и останется телегой.
- В работу тепловых пунктов в Липецке не вмешивался только ленивый. Поэтому год от года в платежках горожан растут начисления за горячую воду и отопление. Существующая система выгодна только ресурсоснабжающим организациям и отчасти управляющим компаниям. Поэтому, чтобы показать всю ущербность ныне существующей модели поставок ресурсов жителям МКД, мы вместе с региональным Фондом капремонтов решили поставить два новых тепловых пункта в стоящих рядом домах, в которых закончен капремонт. Мы хотим показать, что все меры сокращения энергопотерь, которые достигаются посредством капремонтов, ничтожны без модернизации системы поставок тепла и горячей воды их жильцам, - сказал в сентябре 2018 года Юрий Костин.
И вот прошло полгода. Российский и американский тепловые пункты поставлены и работают. Как телеги с движками «мерседесов». Почему? Потому что «пилотные»? Или потому, что липецким «водителям телег» нужно пройти переобучение на «мерседесы»? Как говорит великий Жванецкий, «тщательней надо, ребята. Общим видом овладели, теперь подробности не надо пропускать».
Кстати, в Липецке есть муниципальная программа, предусматривающая полный переход поставки тепла и горячей воды горожанам от открытой к закрытой схеме в ближайшие годы. О ней в мэрии благополучно забыли. А ведь ключевым ее моментом как раз является тепловой пункт. Он должен стоять в каждом многоквартирном доме города. Но сейчас ими не оборудована и половина.
… После выездного заседания членов Общественного совета при председателе Липецкого городского Совета депутатов GOROD48 задал Максиму Пустовалову вопрос, который интересует многих жителей Липецка после того, как в январе-феврале они получили неожиданно большие счета за отопление. В чем причина? В январском повышении тарифов на газ, электричество и воду, длинном месяце или в перетопах?
- Влияние роста тарифов на сумму платежей в январе сильно преувеличено. Фактический рост тарифа на тепловую энергию с 1 января составил всего 1,7%. И длинным январь стал только для тех домов, где по надуманному предлогу ресурсники сняли общедомовые приборы учета с коммерческого учета, и собственники вместо оплаты отопления за стандартный месяц получили платеж за 43 дня, причем за 12 дней декабря прошлого года им начислили оплату по повышенному тарифу января этого года! Перетопы увеличивают платежи при температуре наружного воздуха выше -3 °С для собственников, живущих в домах без автоматического регулирования процесса теплоснабжения и вызваны тем, инженерные системы указанных домов эксплуатируются в непроектном режиме. Но перетопы не только приводят к увеличению платежей, они еще и убивают людей! Я через пару дней был наместе трагедии на улице Депутатской, где в феврале ледяная глыба, сорвавшаяся с крыши, убила женщину. Большая часть окон и дверей на застекленных балконах были открыты! Люди не могут жить в жаре и духоте. И вынуждены платить за бардак, который у нас в системе ЖКХ, в том числе своим здоровьем и жизнями. Подобная ситуация характерна для большинства МКД без автоматики.
- Есть мнение, что если реальное потребление тепловой энергии значительно выше, чем нормативное, то это говорит о пресловутых перетопах?
- Так и есть! Перетопы и отсутствие надлежащего регулирования температуры теплоносителя в системе горячего водоснабжения - основные причины того, что показанное к оплате суммарное количество тепла, пошедшего на отопление за период с октября по апрель, значительно превышает нормативные значения. Люди оказались заложниками ситуации - либо сиди в жаре и духоте, либо выбрасывая оплаченное тепло на улицу через форточки. Создается впечатление, что власти делаю вид, что они не имеют понятия, как исправить ситуацию.
Игорь Луговой
В приглашении для СМИ было сказано: «Общественники и депутаты побывают в нескольких домах, где установлены тепловые счетчики. Они на месте посмотрят, как изменились платежки горожан, уменьшился ли расход, и исчезли ли перетопы». И члены Общественного совета убедились, что перетопы никуда не делись, а платежки горожан за тепло и горячую воду нисколько не изменились.
Вначале члены Общественного совета при председателе Липецкого городского Совета депутатов побывали в подвале дома №117 по улице Гагарина, в котором в сентябре прошлого года в рамках капремонта ФКР региона установил пилотный тепловой пункт, выпущенный резидентом ОЭЗ «Липецк», российской компанией «Рационал». В закрывающемся на ключ отдельном сухом теплом помещении стояло чудо инженерной мысли, которое должно было оптимизировать температуру горячей воды, которая подается в системы отопления, в ванны и на кухни жителям хрущевки, существенно снизив при этом платежи за ресурс от ПАО «Квадра». Опыт удался?
- Это - наше будущее! После того, как в других домах появится такое современное «космическое» оборудование, жильцы реально будут экономить на горячей воде и тепле. С существующими сейчас элеваторными узлами нужно кончать! - восхитился увиденным представитель липецкого филиала ПАО «Квадра» Алексей Пшеничников.
Охали и ахали, разглядывая сплетение труб из нержавеющей стали, усаженных датчиками и манометрами, и депутаты, и общественники. А что думает о новом оборудовании технический директор УК «Комфорт-Л» Андрей Мельничук?
- Дом потребляет на 30 процентов тепла меньше, чем раньше, до капремтонта, когда его обшили вентилируемым фасадом, а также установили в подвале тепловой пункт компании «Рационал». Однако говорить об энергоэффективности пока рано: должен пройти, минимум, год с начала эксплуатации этого теплового пункта.
Тепловые пункты компании «Рационал» представляют собой блочные конструкции, из которых можно собрать устройства мощностью от 100 кВт до 6 МВ в зависимости от размеров нуждающихся в обогреве помещений. Такое «коробочное решение» позволяет смонтировать ТП в течение нескольких часов фактически без применения сварки (при монтаже существующих теплообменников на это уходит в 10-15 раз больше времени). К тепловому пункту присоединяются входная труба с теплоносителем и труба с холодной водой. Блоки теплообменников позволяют принять теплоноситель температурой до 150 градусов (по ГОСТу) и дать жильцам 60-градусную горячую воду, не проходившую химочистку (для Липецка, кстати, это даже избыточно, ведь «Квадра» подает горячую воду в тепловые пункты температурой ниже ГОСТа - 110 градусов). Портиться в оборудовании таких ТП нечему - соприкасающиеся с водой детали и фланцевые соединения сделаны из нержавеющей стали. Все процессы в режиме онлайн выводятся на персональный компьютер или планшет оператора. Если кто-то вмешивается в работу оборудования, оператор получает соответствующий сигнал.
Итак, красота?
- Мы как платили за тепло и горячую воду большие суммы, так и продолжаем платить! «Квадра» нам начисляет платежи по-среднему, - спустила членов Общественного совета с неба на землю жительница этого дома Лариса Горбань.
Жители дома выяснили, что новый тепловой пункт пока еще не взят «Квадрой» в эксплуатацию. И этот факт был вынужден признать даже технический директор УК «Комфорт-Л» Андрей Мельничук. Поэтому ни о каком энергосбережении в данном доме речи пока нет.
- Поймите же, что это - пилотный проект! - пыталась урезонить расшумевшихся жильцов 117-го дома заместитель председателя комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию горсовета Людмила Яськова.
Но пенсионерки не унимались. Они жаловались на холодные змеевики в ванных комнатах и на то, что мерзнут в квартирах.
Соседний дом-близнец под номером 123 по улице Гагарина оборудован тепловым пунктом другого резидента ОЭЗ «Липецк», американского концерна «Honeywell International». Температура воздуха в подвальном помещении, отданном под теплопункт, превышала 50 градусов. Рай для бомжей, если бы они могли попасть в этот подвал! Но такое избыточное тепло, по словам члена Общественного совета, теплотехника по образованию, участника партийного проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» Максима Пустовалова, свидетельствует об одном: разбалансированном состоянии оборудования.
- Тепловой пункт должен был пройти процедуру пусконаладочных работ, а потом эксплуатироваться в надлежащем режиме. Посмотрите на открытые окна квартир - очевиден явный перетоп жилых помещений. И это сегодня, когда управляющая компания знала о визите депутатов. А я тут был еще и в понедельник - так вот, тогда были открыты почти все окна! - сказал специалист-общественник.
… Осенью прошлого года областное управление ЖКХ решилось экспериментально доказать, что сокращение платежей липчан за горячую воду и тепло возможно при применении новых тепловых пунктов. Тогдашний начальник ведомства Юрий Костин заявил GOROD48, что они отличаются от тех, что стоят в подвалах липецких многоэтажек, как «мерседесы» от телег. Что телегу как ни модернизируй, она так и останется телегой.
- В работу тепловых пунктов в Липецке не вмешивался только ленивый. Поэтому год от года в платежках горожан растут начисления за горячую воду и отопление. Существующая система выгодна только ресурсоснабжающим организациям и отчасти управляющим компаниям. Поэтому, чтобы показать всю ущербность ныне существующей модели поставок ресурсов жителям МКД, мы вместе с региональным Фондом капремонтов решили поставить два новых тепловых пункта в стоящих рядом домах, в которых закончен капремонт. Мы хотим показать, что все меры сокращения энергопотерь, которые достигаются посредством капремонтов, ничтожны без модернизации системы поставок тепла и горячей воды их жильцам, - сказал в сентябре 2018 года Юрий Костин.
И вот прошло полгода. Российский и американский тепловые пункты поставлены и работают. Как телеги с движками «мерседесов». Почему? Потому что «пилотные»? Или потому, что липецким «водителям телег» нужно пройти переобучение на «мерседесы»? Как говорит великий Жванецкий, «тщательней надо, ребята. Общим видом овладели, теперь подробности не надо пропускать».
Кстати, в Липецке есть муниципальная программа, предусматривающая полный переход поставки тепла и горячей воды горожанам от открытой к закрытой схеме в ближайшие годы. О ней в мэрии благополучно забыли. А ведь ключевым ее моментом как раз является тепловой пункт. Он должен стоять в каждом многоквартирном доме города. Но сейчас ими не оборудована и половина.
… После выездного заседания членов Общественного совета при председателе Липецкого городского Совета депутатов GOROD48 задал Максиму Пустовалову вопрос, который интересует многих жителей Липецка после того, как в январе-феврале они получили неожиданно большие счета за отопление. В чем причина? В январском повышении тарифов на газ, электричество и воду, длинном месяце или в перетопах?
- Влияние роста тарифов на сумму платежей в январе сильно преувеличено. Фактический рост тарифа на тепловую энергию с 1 января составил всего 1,7%. И длинным январь стал только для тех домов, где по надуманному предлогу ресурсники сняли общедомовые приборы учета с коммерческого учета, и собственники вместо оплаты отопления за стандартный месяц получили платеж за 43 дня, причем за 12 дней декабря прошлого года им начислили оплату по повышенному тарифу января этого года! Перетопы увеличивают платежи при температуре наружного воздуха выше -3 °С для собственников, живущих в домах без автоматического регулирования процесса теплоснабжения и вызваны тем, инженерные системы указанных домов эксплуатируются в непроектном режиме. Но перетопы не только приводят к увеличению платежей, они еще и убивают людей! Я через пару дней был наместе трагедии на улице Депутатской, где в феврале ледяная глыба, сорвавшаяся с крыши, убила женщину. Большая часть окон и дверей на застекленных балконах были открыты! Люди не могут жить в жаре и духоте. И вынуждены платить за бардак, который у нас в системе ЖКХ, в том числе своим здоровьем и жизнями. Подобная ситуация характерна для большинства МКД без автоматики.
- Есть мнение, что если реальное потребление тепловой энергии значительно выше, чем нормативное, то это говорит о пресловутых перетопах?
- Так и есть! Перетопы и отсутствие надлежащего регулирования температуры теплоносителя в системе горячего водоснабжения - основные причины того, что показанное к оплате суммарное количество тепла, пошедшего на отопление за период с октября по апрель, значительно превышает нормативные значения. Люди оказались заложниками ситуации - либо сиди в жаре и духоте, либо выбрасывая оплаченное тепло на улицу через форточки. Создается впечатление, что власти делаю вид, что они не имеют понятия, как исправить ситуацию.
Игорь Луговой
6 553
Липчанин
И.В Сталин
бабай
АК-54
Гостья
ну и???