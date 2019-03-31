Общество
сегодня, 12:32
Евгения Уваркина: «Я хочу сделать для города, где живут мои дети, много хорошего»
И.о. главы Липецка ответила на вопросы GOROD48.
Как уже знают читатели GOROD48, с 1 апреля первым заместителем главы Липецка станет 44-летняя Евгения Уваркина. Завтра - ее первый рабочий день в администрации. И нам удалось сегодня взять у нового руководителя Липецка первое интервью (до выборов депутатами Липецкого горсовета нового мэра именно первый заместитель главы Липецка исполняет обязанности градоначальника).
- Евгения Юрьевна, вы стали первым заместителем главы Липецка. Что вас к этому побудило, ведь вы известны как успешный предприниматель. И как же бизнес? В СМИ до сих пор вас называют членом правления ГК «Трио»...
- Признаюсь, решение пойти в политику было для меня несколько неожиданным. Это решение я приняла после серьезного разговора с врио главы региона Игорем Артамоновым, предложившем мне использовать свои знания и управленческий опыт в новой для себя роли. Если говорить о бизнесе, то здесь все чисто: на этой неделе я передала свои доли в нем в доверительное управление своим родственникам.
- Вы - мама шести детей. Очевидно, такого врио мэра Россия еще не знала! А сколько лет младшему ребенку, сколько - старшему? Вы сможете совмещать домашние обязанности со служебными, ведь они требуют работы с 8 до 18 часов пять дней в неделю?
- Да, в нашей семье четыре девочки и два мальчика. Младшей дочери - пять лет, самой старшей - уже 25.
Когда у меня родился второй ребенок и ему было четыре месяца, наша семья решила с головой уйти в сельскохозяйственный бизнес. Третий ребенок появился тогда, когда в бизнесе начинали реализовываться новые проекты - огромная молочнотоварная ферма и элеватор. Да, тогда было ой как непросто! Самый сложный момент в жизни - четвертая беременность. Но мы с мужем справились! Последние шесть лет время помимо бизнеса у меня отнимает общественная работа. Ведь я являюсь председателем Совета директоров Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Липецкой области, руководителем наблюдательного Совета СПССК «Объединенные производители молока», председателем Комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной Палаты РФ.
Знаете, дети дают драйв! Дети - это огромное счастье. От них я получаю силы, энергию. Давно заметила: если делаешь добрые дела и видишь, какую пользу они приносят другим, никогда не устанешь. Кстати, бизнес у нас семейный. И дети привыкли к тому, что их мама уезжает по делам рано утром, а возвращается порой за полночь. Я, кстати, даже в роддом приходила всего за несколько часов до родов, а уже через две недели после родов снова впрягалась в работу.
Не могу не сказать спасибо своему любимому мужу Геннадию. Он - мой тыл! Он - мой единственный и неповторимый мужчина. Гену я могу назвать мозгом нашей семьи и нашего бизнеса. Это - глубокий человек. Внешне он не очень общителен, но это - обманчивое представление. Мой муж - пример и для меня, и для наших детей.
- А может так случится, что уже на работе в мэрии у вас появится седьмой ребенок?
- Есть такая поговорка: никогда не говори никогда (смеется)!
- Евгения Юрьевна, будете ли участвовать в конкурсе на замещение должности главы Липецка?
- Да, конечно. Я ведь много думала над предложением Игоря Артамонова пойти на работу в администрацию Липецка. Я приняла вызов. В Липецке живет моя семья. И я хочу сделать для города, где живут мои дети, много хорошего. А я - очень ответственный человек.
- Сергей Иванов был человеком Олега Королева. Он даже не был против того, что его называли любимчиком губернатора. А вы - чей человек?
- Если так ставить вопрос, то я - человек команды Игоря Артамонова. Мне очень импонирует его стиль руководства. Я вижу в нем желание сделать много полезного для региона. Он нацелен на результат. И в нем я вижу новую для себя школу руководства. Игорь Артамонов - человек волевой. Он желает оставить хороший след в истории области и Липецка. И я рада, что теперь работаю вместе с ним.
- Спасибо за интервью, Евгения Юрьевна!
Евгения Уваркина родилась 30 мая 1974 года в поселке городского типа Омсукчан, Магаданская область.
В 1977 году семья переехала в город Липецк. После школы в 1996 году девушка окончила Липецкий эколого-гуманитарный институт по специальности: «Экономист». Впоследствии получила образование в Международном независимом социальном университете по специальности: «Менеджмент», а также закончила Курсы повышения квалификации Управления и организации персонала по системе МВA.
В 1997 году Уваркина основала сельскохозяйственную компанию «ТРИО». Являлась учредителем и председателем правления группы компаний «ТРИО», генеральным директором ООО «АГРОФИРМА ТРИО», членом правления некоммерческой организации «Национальный союз производителей молока».
фото oprf.ru.
- Евгения Юрьевна, вы стали первым заместителем главы Липецка. Что вас к этому побудило, ведь вы известны как успешный предприниматель. И как же бизнес? В СМИ до сих пор вас называют членом правления ГК «Трио»...
- Признаюсь, решение пойти в политику было для меня несколько неожиданным. Это решение я приняла после серьезного разговора с врио главы региона Игорем Артамоновым, предложившем мне использовать свои знания и управленческий опыт в новой для себя роли. Если говорить о бизнесе, то здесь все чисто: на этой неделе я передала свои доли в нем в доверительное управление своим родственникам.
- Вы - мама шести детей. Очевидно, такого врио мэра Россия еще не знала! А сколько лет младшему ребенку, сколько - старшему? Вы сможете совмещать домашние обязанности со служебными, ведь они требуют работы с 8 до 18 часов пять дней в неделю?
- Да, в нашей семье четыре девочки и два мальчика. Младшей дочери - пять лет, самой старшей - уже 25.
Когда у меня родился второй ребенок и ему было четыре месяца, наша семья решила с головой уйти в сельскохозяйственный бизнес. Третий ребенок появился тогда, когда в бизнесе начинали реализовываться новые проекты - огромная молочнотоварная ферма и элеватор. Да, тогда было ой как непросто! Самый сложный момент в жизни - четвертая беременность. Но мы с мужем справились! Последние шесть лет время помимо бизнеса у меня отнимает общественная работа. Ведь я являюсь председателем Совета директоров Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Липецкой области, руководителем наблюдательного Совета СПССК «Объединенные производители молока», председателем Комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной Палаты РФ.
Знаете, дети дают драйв! Дети - это огромное счастье. От них я получаю силы, энергию. Давно заметила: если делаешь добрые дела и видишь, какую пользу они приносят другим, никогда не устанешь. Кстати, бизнес у нас семейный. И дети привыкли к тому, что их мама уезжает по делам рано утром, а возвращается порой за полночь. Я, кстати, даже в роддом приходила всего за несколько часов до родов, а уже через две недели после родов снова впрягалась в работу.
Не могу не сказать спасибо своему любимому мужу Геннадию. Он - мой тыл! Он - мой единственный и неповторимый мужчина. Гену я могу назвать мозгом нашей семьи и нашего бизнеса. Это - глубокий человек. Внешне он не очень общителен, но это - обманчивое представление. Мой муж - пример и для меня, и для наших детей.
- А может так случится, что уже на работе в мэрии у вас появится седьмой ребенок?
- Есть такая поговорка: никогда не говори никогда (смеется)!
- Евгения Юрьевна, будете ли участвовать в конкурсе на замещение должности главы Липецка?
- Да, конечно. Я ведь много думала над предложением Игоря Артамонова пойти на работу в администрацию Липецка. Я приняла вызов. В Липецке живет моя семья. И я хочу сделать для города, где живут мои дети, много хорошего. А я - очень ответственный человек.
- Сергей Иванов был человеком Олега Королева. Он даже не был против того, что его называли любимчиком губернатора. А вы - чей человек?
- Если так ставить вопрос, то я - человек команды Игоря Артамонова. Мне очень импонирует его стиль руководства. Я вижу в нем желание сделать много полезного для региона. Он нацелен на результат. И в нем я вижу новую для себя школу руководства. Игорь Артамонов - человек волевой. Он желает оставить хороший след в истории области и Липецка. И я рада, что теперь работаю вместе с ним.
- Спасибо за интервью, Евгения Юрьевна!
Евгения Уваркина родилась 30 мая 1974 года в поселке городского типа Омсукчан, Магаданская область.
В 1977 году семья переехала в город Липецк. После школы в 1996 году девушка окончила Липецкий эколого-гуманитарный институт по специальности: «Экономист». Впоследствии получила образование в Международном независимом социальном университете по специальности: «Менеджмент», а также закончила Курсы повышения квалификации Управления и организации персонала по системе МВA.
В 1997 году Уваркина основала сельскохозяйственную компанию «ТРИО». Являлась учредителем и председателем правления группы компаний «ТРИО», генеральным директором ООО «АГРОФИРМА ТРИО», членом правления некоммерческой организации «Национальный союз производителей молока».
фото oprf.ru.
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