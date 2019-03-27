Общество

54 минуты назад

«Капитал Инвест» попал под наблюдение

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#банкротство #наблюдение
«Капитал Инвест» попал под наблюдение

Сделки кредитно-потребительского кооператива проверит временный управляющий.

Решением Арбитражного суда Липецкой области в кредитно-потребительском кооперативе «Капитал Инвест» введено наблюдение. Заявление о банкротстве признано обоснованным. Временному управляющему дано пять месяцев на проверку финансового состояния «Капитал Инвеста» и сделок организации.

Напомним, банкротство кредитного кооператива в середине февраля инициировал Центральный Банк Российской Федерации. В своем заявлении представители ЦБ утверждают, что у «Капитал Инвест» есть обязательства на сумму более 100 000 рублей, и эти требования не исполнены в течение 14 дней со дня наступления даты их исполнения. Кроме того, по мнению контрольного органа, доказательством наличия не исполненных в срок обязательств, является многочисленные обращения в суд общей юрисдикции кредиторов-пайщиков КПК «Капитал Инвест» по возврату сумм сбережений по договорам передачи личных накоплений. Ранее в Центральный Банк Российской Федерации поступили четыре обращения граждан, которые передали в «Капитал Инвест» более 2,4 млн рублей и не могут забрать свои сбережения.

Кредитно-потребительский кооператив «Капитал Инвест» был зарегистрирован в Липецкой области в 2014 году. Проблемы с выплатами пайщикам начались в Липецке в конце декабря. Офис компании, куда липчане несли под обещанные большие проценты свои зарплаты и пенсии, неожиданно закрылся. В полиции уже возбудили уголовное дело о мошенничестве. В правоохранительных органах ждут заявлений от обманутых пайщиков. Обратиться можно на ул. Титова, д. 3, контактный телефон: 369-098 или УЭБиПК УМВД России по Липецкой области по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, 7 контактный телефон: 77-34-93.
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#банкротство #наблюдение

Комментарии (5)

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ннн

6 минут назад
один закрыли а сейчас еще Флагман,Россельхоз и прочие -реклама не сходит с экрана. МММ в действии.
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жительница

15 минут назад
под одобрение местных властей этот банк пиарили все сми, который безоговорочно доверяют люди, а потом банкротят, деля деньги народа между директором банка и местной властью - все по-русски.
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....

25 минут назад
Теперь у нас есть другой лохотрон под 13% "Верное решение" а я уже))))
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скарлетт

26 минут назад
За коммерцией надо глядеть в оба глаза.
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цирк

30 минут назад
вот что значит фальсификация выборов-144 процента
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