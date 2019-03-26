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39 минут назад
Липецкая вечЁрка: жуткая авария, арест бизнесменов и нападение на общественника
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка во вторник, 26 марта.
Жуткая авария на площади Петра – главная тема дня. В ДТП погибла 4-месячная девочка, родителей малышки доставили доставили в больницу. В отношении водителя фуры, которая буквально намотала легковушку на столб, возбудили уголовное дело.
Более сотни комментариев оставлено под сообщением «Тверской суд Москвы арестовал руководителей липецкого станкостроительного предприятия». Владимира и Кирилла Петровых, подозреваемых в мошенническом хищении около 200 млн рублей при исполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ), будут содержать под стражей два месяца.
Не менее активно липчане осуждали благоустройство Быханова сада, где вырубят 106 деревьев. В феврале этого года специалисты МУП «Зеленхоза» обследовали флору «Быханова сада». Был составлен специальный акт: ни одно здоровое дерево пострадать не должно.
Тем временем в Данкове напали на общественника и его сына. «Дениса Алымова прибывшие по вызову медики отвезли в местную больницу. Там мужчину прооперировали, извлекли из его тела две пули, зашили четыре раны. У него диагностировано сотрясение мозга, многочисленные ушибы. По словам отца, состояние его здоровья - средней тяжести».
Более сотни комментариев оставлено под сообщением «Тверской суд Москвы арестовал руководителей липецкого станкостроительного предприятия». Владимира и Кирилла Петровых, подозреваемых в мошенническом хищении около 200 млн рублей при исполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ), будут содержать под стражей два месяца.
Не менее активно липчане осуждали благоустройство Быханова сада, где вырубят 106 деревьев. В феврале этого года специалисты МУП «Зеленхоза» обследовали флору «Быханова сада». Был составлен специальный акт: ни одно здоровое дерево пострадать не должно.
Тем временем в Данкове напали на общественника и его сына. «Дениса Алымова прибывшие по вызову медики отвезли в местную больницу. Там мужчину прооперировали, извлекли из его тела две пули, зашили четыре раны. У него диагностировано сотрясение мозга, многочисленные ушибы. По словам отца, состояние его здоровья - средней тяжести».