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Происшествия
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сегодня, 14:50
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Пенсионер провалился в реку Дон
Под мужчиной обвалился грунт.
По словам самого пострадавшего, он гулял вместе с собакой возле реки на берегу и решил подойти поближе к воде. Однако грунт не выдержал веса пенсионера, и тот провалился в реку.
Спасатели подняли мужчину и доставили на берег. От медицинской помощи пенсионер отказался.
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