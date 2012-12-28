Пенсионер провалился в реку Дон

Под мужчиной обвалился грунт.

В Данкове спасли упавшего в реку 78-летнего пенсионера. Как сообщает УГПСС Липецкой области, сегодня утром мужчина упал в реку Дон из-за провала грунта.По словам самого пострадавшего, он гулял вместе с собакой возле реки на берегу и решил подойти поближе к воде. Однако грунт не выдержал веса пенсионера, и тот провалился в реку.Спасатели подняли мужчину и доставили на берег. От медицинской помощи пенсионер отказался.