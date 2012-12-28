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993
сегодня, 14:50
4

Пенсионер провалился в реку Дон

Под мужчиной обвалился грунт.

В Данкове спасли упавшего в реку 78-летнего пенсионера. Как сообщает УГПСС Липецкой области, сегодня утром мужчина упал в реку Дон из-за провала грунта.

По словам самого пострадавшего, он гулял вместе с собакой возле реки на берегу и решил подойти поближе к воде. Однако грунт не выдержал веса пенсионера, и тот провалился в реку.

Спасатели подняли мужчину и доставили на берег. От медицинской помощи пенсионер отказался.
УГПСС
спасатели
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Комментарии (4)

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Сначала новые
А
17 минут назад
дураков в России еще лет на 100 припасено
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И
21 минуту назад
все из-за собаки !
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Ну
сегодня, 15:11
Родился в рубахе.
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Вован
сегодня, 15:05
Хорошо живут наши пенсионеры, жиреют.
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