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Происшествия
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51 минуту назад
75-летняя пенсионерка отдала мошенникам 265 000 рублей за спасение сестры
Просили 800 000 рублей, но такой суммы у женщины не оказалось.
Для освобождения сестрыот уголовной ответственности необходимо было заплатить 800 000 рублей. Ельчанка ответила, что у неё есть только 265 000 рублей и передала деньги прибывшему к ней домой курьеру.
Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
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