75-летняя пенсионерка отдала мошенникам 265 000 рублей за спасение сестры

Просили 800 000 рублей, но такой суммы у женщины не оказалось.

В дежурную часть елецкой полиции обратилась 75-летняя пенсионерка, которой позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что её сестра стала виновницей ДТП.Для освобождения сестрыот уголовной ответственности необходимо было заплатить 800 000 рублей. Ельчанка ответила, что у неё есть только 265 000 рублей и передала деньги прибывшему к ней домой курьеру.Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».