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Происшествия
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58 минут назад
В пожаре на проспекте Победы пострадал подросток
2 апреля при пожарах один человек погиб и трое пострадали.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём уничтожена внутренняя отделка квартиры и имущество на площади 12 квадратных метров, повреждена внутренняя отделка по всей площади.
В пожаре пострадали три человека в возрасте 15 лет, 41 и 71 год. Пять человек спасены, ещё четверо — эвакуированы.
Спасатели рассказали об остальных пожарах вчерашнего дня.
2 апреля в деревне Дмитриевка Становлянского района сгорела надворная постройка площадью 50 квадратных метров.
В селе Тростяное Задонского района сгорел нежилой каменный дом. А в селе Кривополянье Чаплыгинского района огнём уничтожены пять тюков сена.
В селе Манино Хлевенского района на улице Дачной при возгорании сухой травы погиб 70-летний мужчина. А всего за сутки в Липецкой области сухая трава горела 25 раз на общей площади 4,347 гектара. С начала года в регионе зарегистрировано уже 60 очагов возгорания травы общей площадью 7,619 гектара.
Также вчера пять раз горел мусор на общей площади 265 квадратных метров. А с начала года мусор горел 54 раза на общей площади 1751 квадратный метр.
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