Пьяный 38-летний мужчина напал на жену с лопатой и угнал машину отца

В суде родственники помирились.

Елецкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который обвинялся в совершении сразу двух преступлений: в угоне машины и умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, пьяный 38-летний житель Елецкого района устроил дебош в своем доме и во время ссоры с женой взял в руки штыковую лопату и нанес женщине два удара металлической частью по плечу и по голове.В тот же день, пока отец дебошира делал ремонт в доме, мужчина незаметно взял с подоконника на кухне ключ от автомобиля «ВАЗ-21213», открыл им водительскую дверь и угнал машину.Действия ельчанина были квалифицированы следствием сразу по двум статьям уголовного кодекса: по части 1 статьи 166 УК РФ — по ней предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, и по части 2 статьи 115 УК РФ, санкции которой — до двух лет лишения свободы.Но в суде мужчина искренне раскаялся, причиненный вред полностью возместил, принёс извинения. В результате уголовное дело судом было прекращено в связи с примирением с потерпевшими.