На Арбате в Грязях начался масштабный ремонт

Пешеходная улица Правды изменится до неузнаваемости.





























На Арбате планируют сделать плоскостной сухой фонтан, велодорожку, сцену для выступления коллективов города и района, игровую зону для детей, скамейки с навесами, шахматные столы, высадить более сотни деревьев и кустарников. Как ранее сообщали в управлении ЖКХ Липецкой области, п литку на улице Правды планируют выложить особым рисунком — например, один из участков повторит положение железнодорожных путей вблизи станции Грязи-Воронежские. Кроме того, вдоль улицы планируется организовать инклюзивный маршрут с тактильными макетами достопримечательностей города и музыкальным оборудованием.



Проект благоустройства грязинского Арбата в прошлом году победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».На Арбате планируют сделать плоскостной сухой фонтан, велодорожку, сцену для выступления коллективов города и района, игровую зону для детей, скамейки с навесами, шахматные столы, высадить более сотни деревьев и кустарников. Как ранее сообщали в управлении ЖКХ Липецкой области, п

На улице Правды в Грязях начались ремонтные работы.«Сегодня состоялось выездное совещание. Много вопросов. Уже приступили к демонтажу плитки и ремонту тепловых сетей. Предстоит много работы! Все усилия направлены на то, чтобы самая протяженная пешеходная улица города стала еще более комфортной и привлекательной! Просим с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением необходимого объема работ!» — сообщил глава Грязинского района Владимир Рощупкин в своём Telegram-канале.