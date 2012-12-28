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Общество
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19 минут назад
На Арбате в Грязях начался масштабный ремонт
Пешеходная улица Правды изменится до неузнаваемости.
«Сегодня состоялось выездное совещание. Много вопросов. Уже приступили к демонтажу плитки и ремонту тепловых сетей. Предстоит много работы! Все усилия направлены на то, чтобы самая протяженная пешеходная улица города стала еще более комфортной и привлекательной! Просим с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением необходимого объема работ!» — сообщил глава Грязинского района Владимир Рощупкин в своём Telegram-канале.
Проект благоустройства грязинского Арбата в прошлом году победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».
На Арбате планируют сделать плоскостной сухой фонтан, велодорожку, сцену для выступления коллективов города и района, игровую зону для детей, скамейки с навесами, шахматные столы, высадить более сотни деревьев и кустарников. Как ранее сообщали в управлении ЖКХ Липецкой области, плитку на улице Правды планируют выложить особым рисунком — например, один из участков повторит положение железнодорожных путей вблизи станции Грязи-Воронежские. Кроме того, вдоль улицы планируется организовать инклюзивный маршрут с тактильными макетами достопримечательностей города и музыкальным оборудованием.
Фото – t.me/roschupkinVT
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