Происшествия

52 минуты назад

По факту ДТП на площади Петра возбуждено уголовное дело

2 2450
#авария #ДТП
4
По факту ДТП на площади Петра возбуждено уголовное дело

Дело возбуждено в отношении водителя большегруза.

Сегодня в Липецке в 12.20 на площади Петра Великого большегруз ДАФ с 34-летним мужчиной за рулем столкнулся с «ВАЗ-2115» под управлением 35-летнего водителя. В аварии четырехмесячная девочка, пассажирка «ВАЗа» получила смертельную травму, 28-летняя пассажирка того же автомобиля с травмой госпитализирована, так же за медицинской помощью обратился водитель «пятнадцатой». Жизнь родителей девочки находится вне опасности.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в отношении водителя большегруза возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 264 УК РФ. Проводится изучение всех обстоятельств происшедшего.


2 2450
#авария #ДТП
4

Комментарии (2)

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48

5 минут назад
Где видео с уличных камер???
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Светлана

19 минут назад
Разве это жизнь, после смерти ребёнка
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