По факту ДТП на площади Петра возбуждено уголовное дело

Дело возбуждено в отношении водителя большегруза.

Сегодня в Липецке в 12.20 на площади Петра Великого большегруз ДАФ с 34-летним мужчиной за рулем столкнулся с «ВАЗ-2115» под управлением 35-летнего водителя. В аварии четырехмесячная девочка, пассажирка «ВАЗа» получила смертельную травму , 28-летняя пассажирка того же автомобиля с травмой госпитализирована, так же за медицинской помощью обратился водитель «пятнадцатой». Жизнь родителей девочки находится вне опасности .

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в отношении водителя большегруза возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 264 УК РФ. Проводится изучение всех обстоятельств происшедшего.



