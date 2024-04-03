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42 минуты назад
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В Липецке около 800 уклонистов, 50 из них — злостные

Но бегать от армии с введением Единого реестра воинского учёта становится бесполезно.

1 апреля начался весенний призыв. И в военкомате на Московской сегодня аншлаг. Как рассказал военный комиссар Липецка Дмитрий Горкин, в этом году на срочную службу призовут более 500 горожан. Около 3000 вызовут на военно-призывные комиссии: то есть большинство липчан призывного возраста получат отсрочки.

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Примерно половина из 3000 подлежащих вызову — 18-летние юноши, которые после окончания школы получат возможность поступить в ученые заведения. Так что в военкомат они приходят как раз за этой отсрочкой.

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Главная особенность этого весеннего призыва — призывной возраст увеличен до 30 лет. Раньше призывали с 18 до 27 лет.

Отправлять в зону проведения СВО призывников не будут. Липецкие новобранцы пройдут службу в пределах Московского и Ленинградского военного округов в Центральной части России.

Но призывник может выбрать вместо срочной службы контракт с Министерством обороны России сроком на один год. В осенний призыв такую альтернативу выбрали восемь человек. Некоторые сразу убыли в зону СВО.

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Кроме того, раньше в погранвойска отправляли служить только контрактников. Теперь будут привлекаться и срочники: в Липецке уже приезжали представители частей и проводили отбор.

Пятеро липчан изъявили желание и получили возможность пройти альтернативную службу: они будут работать на почте или в лечебных учреждениях на территории Липецкой области.

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Сейчас в Липецке около 800 уклонистов, 50 из них — злостные, которые уклоняются уже не первый призыв: на них сформированы дела и переданы в следственный комитет — ведется розыск.

— Бояться служить в армии нечего, бегать от армии тоже бесполезно: с введением единого реестра воинского учёта мы будем накладывать ограничения, начиная с выезда за границу. С 1 апреля получение водительских прав только с отметкой военкомата. Так что, если парень бегает от армии, права он уже не получит. Контроль государства за тем, чтобы ребята не бегали от армии, будет только усиливаться, — говорит военный комиссар Липецка Дмитрий Горкин.

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Но много и тех, кто охотно идёт в армию. Например, 20-летний артист балета Александр Марчинковский.

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Александр год назад переехал в Липецк из Луганска. Закончил институт культуры, около полутора лет назад получил российское гражданство и сейчас танцует в государственном театре танца «Казаки России». А на призывной комиссии попросился… в ВДВ! Так захотелось. Вердикт: годен, и на отправку в армию артисту балета уже 20 апреля.

А 22-летний призывник Даниил Гончаров перед отправкой в армию бесплатно получил более приземлённую профессию водителя «КамАЗа» в ДОСААФ. Где служить ему всё равно — куда отправят.

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Некоторые призывники приходят на военно-призывную комиссию с мамой. Ольга Фетчук — мать пятерых детей. У неё четверо сыновей 30-ти, 26-ти, 28-ти, 14-ти лет и 5-летняя дочь.

— У нас папа военный, дедушка — военный, прадедушка — военный, и сейчас такая ситуация в стране… Вот и сын решил отдать долг своей Родине. Мы его не отговаривали!
армия
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Комментарии (1)

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Кузьма
21 минуту назад
Интересно, сколько детей чиновников и т.д. пойдут служить?
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