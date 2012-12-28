Посиделки двух семейных пар завершились дракой и грабежом

Теперь одной из собутыльниц грозит до семи лет лишения свободы.

В конце марта в Ельце две семейные пары вместе выпивали возле дома. Во время застолья женщины поссорились: конфликт сначала перерос в драку, а потом завершился грабежом: 42-летняя подозреваемая отобрала телефон своей 55-летней знакомой, после чего вместе со своим сожителем убежала.Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, потерпевшая обратилась в полицию и оценила похищенный телефон в 5 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Женщине может грозить до семи лет лишения свободы.