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Происшествия
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45 минут назад
Посиделки двух семейных пар завершились дракой и грабежом
Теперь одной из собутыльниц грозит до семи лет лишения свободы.
Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, потерпевшая обратилась в полицию и оценила похищенный телефон в 5 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Женщине может грозить до семи лет лишения свободы.
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