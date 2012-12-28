Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пик тепла пройден: погода в Липецкой области возвращается к норме
Погода в Липецке
Три человека пострадали в пожаре на проспекте Победы
Происшествия
По ДТП с липецким тренером и подростками-спортсменами возбуждено уголовное дело
Происшествия
70-летнюю москвичку расчленили и закопали в Липецкой области
Происшествия
На переходе через Краснозаводскую сбили женщину
Происшествия
Липецкая вечЁрка: гибель липецкого тренера, воздушные тревоги и когда отключат отопление
Общество
Подруга подкинула проблем: публикация о котёнке «ВКонтакте» довела его 36-летнего хозяина до суда
Происшествия
Тяжело в учении: в лагере «Авангард» 16-летний школьник сломал зубы и проколол верхнюю губу
Происшествия
В пожаре на проспекте Победы пострадал подросток
Происшествия
«Происходит обычное природное явление»
Общество
Читать все
На содержание и ремонт липецких фонтанов могут потратить более 20 млн рублей
Общество
В Липецке около 800 уклонистов, 50 из них — злостные
Общество
Свидание не задалось: житель Липецка пришел к девушке и его ограбили
Происшествия
Синоптики прогнозируют в Липецке резкое похолодание
Общество
Пенсионер провалился в реку Дон
Происшествия
На Арбате в Грязях начался масштабный ремонт
Общество
В районе Тракторный ветер свалил на дорогу дерево
Происшествия
Посиделки двух семейных пар завершились дракой и грабежом
Происшествия
75-летняя пенсионерка отдала мошенникам 265 000 рублей за спасение сестры
Происшествия
Жительница Грязей получила семь лет за смертельный удар ножом
Происшествия
Читать все
Происшествия
341
45 минут назад

Посиделки двух семейных пар завершились дракой и грабежом

Теперь одной из собутыльниц грозит до семи лет лишения свободы.

В конце марта в Ельце две семейные пары вместе выпивали возле дома. Во время застолья женщины поссорились: конфликт сначала перерос в драку, а потом завершился грабежом: 42-летняя подозреваемая отобрала телефон своей 55-летней знакомой, после чего вместе со своим сожителем убежала.

Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, потерпевшая обратилась в полицию и оценила похищенный телефон в 5 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Женщине может грозить до семи лет лишения свободы.
грабёж
0
0
0
0
5

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru