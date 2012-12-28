Синоптики прогнозируют в Липецке резкое похолодание

При этом среднесуточные температуры все равно будут выше нормы.

В ночь на 5 апреля — температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов. А следующей ночью может опуститься до 2 градусов мороза. Существенных осадков не ожидается, так что снега не будет.Днем, по прогнозу синоптиков, сохранятся уверенные плюсовые температуры. Завтра, 4 апреля, ожидается от +11 до +16, на следующий день — от +6 до +11 градусов, но уже в субботу, 6 апреля, снова начнет теплеть, синоптики прогнозируют от +11 до +16 градусов.— Через Липецкую область проходит холодный фронт Североатлантического циклона, — объяснила причину похолодания дежурный синоптик липецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дания Знойкина.Она добавила, что, несмотря на существенное похолодание, среднесуточные температуры в Липецке все равно прогнозируются выше нормы на один-два градуса.Стоит добавить, что во время недавней «жары» среднесуточные температуры поднимались на 11-14 градусов выше нормы.