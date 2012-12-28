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Происшествия
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46 минут назад
Жительница Грязей получила семь лет за смертельный удар ножом
Год назад она поссорилась с сожителем и убила его ударом ножа в спину.
Как установили следствие и суд, перед роковым ударом нетрезвая пара поссорилась.
«Выясняя отношения, женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар в спину обидчику, повредив внутренние органы. Осознав произошедшее, женщина обратилась за медицинской помощью. Однако от полученного ранения 36-летний потерпевший скончался»,— рассказали в СК.
Вину женщина не признала, заявив о самообороне. Суд назначил женщине семь лет общего режима.
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