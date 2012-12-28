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Жительница Грязей получила семь лет за смертельный удар ножом
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46 минут назад

Жительница Грязей получила семь лет за смертельный удар ножом

Год назад она поссорилась с сожителем и убила его ударом ножа в спину.

Суд вынес приговор 38-летней жительнице Грязей обвинявшейся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. 16 апреля прошлого года она ударила ножом 36-летнего сожителя. От полученной раны он умер.
 
Как установили следствие и суд, перед роковым ударом нетрезвая пара поссорилась.

«Выясняя отношения, женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар в спину обидчику, повредив внутренние органы. Осознав произошедшее, женщина обратилась за медицинской помощью. Однако от полученного ранения 36-летний потерпевший скончался»,— рассказали в СК. 

Вину женщина не признала, заявив о самообороне. Суд назначил женщине семь лет общего режима.

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