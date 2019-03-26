В Данкове битами избили местного общественника и расстреляли из травмата его сына

К счастью, пули попали в руку, живот и плечо.

В Данкове в минувшее воскресенье среди бела дня случилась бойня. Вот как об этом GOROD48 рассказывает один из участников побоища, руководитель местной общественной организации «Мы и власть», постоянный участник митингов КПРФ Петр Алымов:



- В районе двух часов дня мой 36-летний сын Денис и его друг Сергей такого же примерно возраста вышли из моего дома на улице Кирова и тут же на них напала группа молодых людей числом 12-15 человек, вооруженных ножами и бейсбольными битами. У сына был законно приобретенный и зарегистрированный травматический пистолет Макарова. Он вынул его для острастки, но оружие выхватили у него из руки. Сына били дубинками, а потом, повалив на землю, четыре раза выстрелили в него из его же пистолета в упор. Две пули попали в руку, одна - в плечо и одна - в живот. Стреляли также и в его друга, но Сергей отбежал в сторону и пули пробили ему бейсболку и куртку. Потом полицейские изъяли с места происшествия восемь гильз.



Услышав шум борьбы, крики и выстрелы, на улицу из дома выскочил и сам Петр Алымов.



- Я начал растаскивать нападавших и сам попал под биты. На меня также вылили два, наверное, флакона слезоточивого газа. К счастью, набежали соседи, прохожие. Приехали полицейские в форме, вооруженные автоматами. Но они не предприняли никаких действий, чтобы задержать хотя бы кого-то из нападавших. Те сели в три автомобиля и уехали. С ними уехал и Александр Козлов, который выхватил у сына пистолет - с ним же он и уехал.



Дениса Алымова прибывшие по вызову медики отвезли в местную больницу. Там мужчину прооперировали, извлекли из его тела две пули, зашили четыре раны. У него диагностировано сотрясение мозга, многочисленные ушибы. По словам отца, состояние его здоровья - средней тяжести.



- Вчера нас опросили в полиции. Я знаю, что опросили и Александра Козлова, после чего его отпустили. Он тут же попытался через третьих лиц вернуть сыну его травматический пистолет, но Денис отказался от такого «подарка», - говорит Петр Алымов.



По словам Петра Алымова, все участники нападения - местные жители. Один из них будто бы сотрудник полиции, другой - военнослужащий-контрактник, приехавший домой на побывку.



- В Данкове все друг друга знают. В городе есть одна группировка, во главе которой стоит авторитетный человек по кличке Лузга. Мой сын в свое время имел вес у местной молодежи, возглавлял футбольных фанатов. Потом Денис остепенился, женился. Он - отец двоих детей. Его семья живет в Москве. В Данков сын приезжает ко мне в гости. Уж не знаю, кому он перешел дорогу, - говорит Петр Алымов.



Сам Петр Алымов - известный данковский общественник. Если вбить его фамилию в поисковик GOROD48, можно узнать, что он - организатор общественной организации «Мы и власть», которая неоднократно проводила массовые акции протеста в Данкове против ухудшения социально-экономического положения района, безработицы, закрытия предприятий, оптимизации школ и медучреждений, против беззакония в сфере ЖКХ и в тарифной политике и даже против приема Россией беглого президента Украины Виктора Януковича. Также Петр Алымов - участник протестных акций обкома КПРФ.



GOROD48 обратился в пресс-службу УМВД РФ по Липецкой области с просьбой прокомментировать данковское побоище.



- 24 марта в Данковский отдел полиции поступил звонок из местной больницы. Медики сообщили, что к ним доставлен избитый мужчина со следами ранений из травматического оружия. Следственно-оперативная группа выехала на место инцидента, опросила всех его свидетелей, установила всех участников конфликта. В настоящее время идет проверка всех обстоятельств происшествия, после чего будет дана правовая оценка участникам событий, -сообщили в ведомстве.

На фото: Петр Алымов выступает на митинге обкома КПРФ