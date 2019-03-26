В «Быхановом саду» вырубят 106 деревьев

Санитарную вырубку проводят специалисты «Зеленхоза».

Липчане через соцсети высказали беспокойство рубкой деревьев в парке «Быханов сад». Сейчас на особо охраняемой природной территории можно заметить свежие пеньки, кучи срезанных веток. На это обратил внимание липчанин Андрей Широков. Он уверен, что вместе с санитарной рубкой под топор и пилу попали совершенно здоровые деревья.В мэрии Липецка это предположение опровергли. В феврале этого года специалисты МУП «Зеленхоза» обследовали флору «Быханова сада». Был составлен специальный акт. По нему санитарной обрезке до наступления тепла нужно подвергнуть 1 784 растения, вырубить 106 аварийных, старых и больных деревьев, а также кронировать 17 растений. Все эти работы проводит «Зеленхоз». Порядок в парке, а там очень давно не проводили обследование флоры, наводят перед грядущим благоустройством. Позже привести в порядок зелень не позволит сделать погода: летом такие работы плохо сказываются на растительности.