Общество

13 минут назад

В «Быхановом саду» вырубят 106 деревьев

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#Быханов сад #благоустройство
В «Быхановом саду» вырубят 106 деревьев

Санитарную вырубку проводят специалисты «Зеленхоза».

Липчане через соцсети высказали беспокойство рубкой деревьев в парке «Быханов сад». Сейчас на особо охраняемой природной территории можно заметить свежие пеньки, кучи срезанных веток. На это обратил внимание липчанин Андрей Широков. Он уверен, что вместе с санитарной рубкой под топор и пилу попали совершенно здоровые деревья.



В мэрии Липецка это предположение опровергли. В феврале этого года специалисты МУП «Зеленхоза» обследовали флору «Быханова сада». Был составлен специальный акт. По нему санитарной обрезке до наступления тепла нужно подвергнуть 1 784 растения, вырубить 106 аварийных, старых и больных деревьев, а также кронировать 17 растений. Все эти работы проводит «Зеленхоз». Порядок в парке, а там очень давно не проводили обследование флоры, наводят перед грядущим благоустройством. Позже привести в порядок зелень не позволит сделать погода: летом такие работы плохо сказываются на растительности.
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#Быханов сад #благоустройство

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6 минут назад
Последний сад-в городе где нет кислорода в покое!
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