Происшествия
57 минут назад
Тверской суд Москвы арестовал руководителей липецкого станкостроительного предприятия
Братья Петровы арестованы до 22 мая
Как сообщает "КоммерсантЪ", "Тверской районный суд Москвы заключил под стражу основных совладельцев АО «Липецкое станкостроительное предприятие» Владимира и Кирилла Петровых, подозреваемых в мошенническом хищении порядка 200 млн руб. при исполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оба арестованы на два месяца, до 22 мая.
Уголовное дело было возбужденно ГСУ ГУ МВД по Москве по заявлению АО «Станкопром», входящего в госкорпорацию «Ростех». Компания выделила ЛСП несколько сотен миллионов рублей на замену устаревших станков в рамках целевой федеральной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», а там заключили ряд договоров на поставку с местным ООО «Интермаш». По версии следствия, руководство двух предприятий вступило в преступный сговор и на ЛСП были поставлены бывшие в употреблении станки. 21 марта в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке при участии ФСБ прошли обыски на предприятиях, связанных с реализацией схемы".
Крупская
Мотя
Сталин
Мотя
Рсдрп
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ФСБ проверьте Квадру
Голубка
Хехе!
Уе