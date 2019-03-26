Происшествия

57 минут назад

Тверской суд Москвы арестовал руководителей липецкого станкостроительного предприятия

15 1944
#арест #
4
Тверской суд Москвы арестовал руководителей липецкого станкостроительного предприятия

Братья Петровы арестованы до 22 мая

Как сообщает "КоммерсантЪ", "Тверской районный суд Москвы заключил под стражу основных совладельцев АО «Липецкое станкостроительное предприятие» Владимира и Кирилла Петровых, подозреваемых в мошенническом хищении порядка 200 млн руб. при исполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оба арестованы на два месяца, до 22 мая.

Уголовное дело было возбужденно ГСУ ГУ МВД по Москве по заявлению АО «Станкопром», входящего в госкорпорацию «Ростех». Компания выделила ЛСП несколько сотен миллионов рублей на замену устаревших станков в рамках целевой федеральной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», а там заключили ряд договоров на поставку с местным ООО «Интермаш». По версии следствия, руководство двух предприятий вступило в преступный сговор и на ЛСП были поставлены бывшие в употреблении станки. 21 марта в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке при участии ФСБ прошли обыски на предприятиях, связанных с реализацией схемы".

15 1944
#арест #
4

Комментарии (16)

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Крупская

6 секунд назад
Путя, какие у нас все лихие! Без суда и следствия всех расстрелять! Молодцы!!! Только вот почему не посадили тех, кто всё производство в Липецке развалил?! Опять всё о собрать и разделить?!
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Мотя

2 минуты назад
Информация из разных компетентных органов о неблаговидной роли Игнатова в издательском доме на Московской, 83, при Королеве иправно поступала тому. Тот перенаправлял ее куратору областных СМИ Никонову. Никонов решил воспользоваться ситуацией и позвонил Игнатову в машину (об этом в курилке издатдома рассказал личный шофер Игнатова) и велел срочно убрать главного редактора ЛГуньи Золотарева, а на ее место поставить Галину Ч. Что Игнатов и сделал. Беги, Игнатов, беги в управление "К", А лучше беги из издатдома хоть на повышение, хоть вникуда из издатдома. Уволенные 20 сотрудников, часть из которых за 1-4 месяца до пенсии тебе еще припомнят
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Сталин

9 минут назад
Господи пошли России, не стал бы заниматься Петровыми. Это мелочь. Он бы с Кремля начал.
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Мотя

9 минут назад
Рано или поздно, ФСБ нагрянет в издательский дом на Московской, 83 к директору Игнатову. Там копать и копать! Бюджетные миллионы пропускаются хитро через частное ООО (типографию, которая на самом деле принадлежит издатдому)
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Рсдрп

10 минут назад
Закрыли последнее машиностроительное предприятие. В нашем городе не будет больше Клименковых и Колпаковых. Будут одни уваркины и белокорытовы. Не будет инженеров, техников и рабочих. Будут одни барыги, алкаша и бомжи.
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1

12 минут назад
Уверен, то, что им инкриминируют, они действительно совершили. Единственного не понял, зачем арест?? Даже Путин сказал что хватит арестовывать всех кого не лень за эконом преступления. И вот опять...
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ФСБ проверьте Квадру

13 минут назад
Проверьте Квадру и ОБЛ Управление энергетики и тарифов!!!
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Голубка

16 минут назад
Элю жалко...
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Хехе!

20 минут назад
Ну тут два вариарта!! Либо правда сперли, либо рейдерский захват!!!
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Уе

21 минуту назад
Ребята шли к успеху!!!! Не повезло-не фортануло!!!)))
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