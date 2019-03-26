Тверской суд Москвы арестовал руководителей липецкого станкостроительного предприятия

Братья Петровы арестованы до 22 мая

Как сообщает "КоммерсантЪ" , "Тверской районный суд Москвы заключил под стражу основных совладельцев АО «Липецкое станкостроительное предприятие» Владимира и Кирилла Петровых, подозреваемых в мошенническом хищении порядка 200 млн руб. при исполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оба арестованы на два месяца, до 22 мая.

Уголовное дело было возбужденно ГСУ ГУ МВД по Москве по заявлению АО «Станкопром», входящего в госкорпорацию «Ростех». Компания выделила ЛСП несколько сотен миллионов рублей на замену устаревших станков в рамках целевой федеральной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», а там заключили ряд договоров на поставку с местным ООО «Интермаш». По версии следствия, руководство двух предприятий вступило в преступный сговор и на ЛСП были поставлены бывшие в употреблении станки. 21 марта в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке при участии ФСБ прошли обыски на предприятиях, связанных с реализацией схемы".