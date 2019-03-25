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Смертельный капкан: от спасения до смерти работников сгоревшего ангара отделяли секунды

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#пожар в Конь-Колодезе
Смертельный капкан: от спасения до смерти работников сгоревшего ангара отделяли секунды

GOROD48 публикует жуткую видеозапись трагедии, приведшей к смерти четырех человек.

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Как уже сообщал GOROD48, 23 марта в субботнем пожаре на складе ООО "Москва на Дону" в результате пожара погибли четыре работника предприятия, жившие в разных местах Хлевенского района: Верхней Колыбелке, Нижней Колыбелке, Отскочном и Синдякино. .

- У нас есть видеозапись камер наблюдения, установленных в ангаре. На ней видно, как люди пытаются тушить пожар огнетушителем, но пламя разгоралось все сильнее. Видно, как люди все бросают и бегут на выход. А потом вдруг - хлопок, ослепительная вспышка и все, камеры вышли из строя! Что это было, пока непонятно. Шестнадцать человек успели выскочить наружу. Последний мужчина, который стоял на выходе, говорит, что взрывной волной его откинуло метров на десять с того места, где он стоял, - рассказал GOROD48 глава Хлевенского района Михаил Лисов.  

GOROD48 получил видео возгорания, приведшего к трагедии. Из него видно, что пожар распространялся настолько стремительно, что от смерти других работников предприятия спасли секунды.  

Напомним, что Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. По предварительным данным, возгорание в ангаре возникло в результате замыкания электропроводки при запуске теплогенератора (старой тепловой пушки еще советского образца). Теплоизоляция ангара оказалась легковоспламеняющейся. Получив порцию свежего воздуха в результате тяги, возникшей после того, как работники предприятия открыли боковые двери ангара, чтобы выбраться наружу, огонь в считанные секунды распространился на все помещение. 

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Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в ходе осмотра места происшествия выявлен факт пренебрежения элементарными противопожарными нормами - отсутствие пожарной сигнализации и автоматической системы тушения огня. С целью выяснения всех обстоятельств в помещениях администрации предприятия следователями проведены обыски, изъята техническая и проектная документация, иные интересующие следствие документы. В ходе расследования уголовного дела допрошены генеральный директор предприятия, его управляющий, а также специалист по охране труда и пожарной безопасности. Назначен и проводится ряд судебных экспертиз.

  

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#пожар в Конь-Колодезе

Комментарии (4)

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Липчанин

5 минут назад
Русский авось, вместо того, что бы бежать на улицу все стоят и смотрят, как результат взрыв и погибшие.
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1

13 минут назад
На камеры денег хватало а на нормальное оборудование хрен
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Мотя

20 минут назад
Жуть! Что-то рвануло. Может, полагаю, бочка с бензином?
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ОЙ, ой какая страсть -то

22 минуты назад
Что делается, что делается в этой стране
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