Происшествия

9 минут назад

Следственный Комитет назвал предварительные причины пожара в Конь Колодезе

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#пожар #Конь Колодезь
Следственный Комитет назвал предварительные причины пожара в Конь Колодезе

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту гибели четверых рабочих при пожаре в Хлевенском районе (ч. 3 ст. 109 УК РФ) проводится исчерпывающий комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего.  

Как сообщает СУ СК РФ по Липецкой области, по предварительным данным, возгорание в одном из ангаров сельхозпредприятия «Москва на Дону», где хранились овощи, утром 23 марта возникло в результате замыкания электропроводки при запуске теплогенератора. Теплоизоляция ангара оказалась легковоспламеняющейся, и огонь в считанные минуты распространился на весь ангар. В это время фасовкой овощей занимались более 20 рабочих. Четверо из них погибли в результате сильного задымления, не успев добежать до выхода несколько метров.

В ходе осмотра места происшествия выявлен факт пренебрежения элементарными противопожарными нормами - отсутствие пожарной сигнализации и автоматической системы тушения огня. С целью выяснения всех обстоятельств в помещениях администрации предприятия следователями проведены обыски, изъята техническая и проектная документация, иные интересующие следствие документы. В ходе расследования уголовного дела допрошены генеральный директор предприятия, его управляющий, а также специалист по охране труда и пожарной безопасности. Их действиям следствием будет дана принципиальная юридическая оценка. Назначен и проводится ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается, его ход контролирует руководитель СУ СК России по Липецкой области.

Фото: lipetsk.sledcom.ru

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#пожар #Конь Колодезь

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