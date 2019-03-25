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Следственный Комитет назвал предварительные причины пожара в Конь Колодезе
Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту гибели четверых рабочих при пожаре в Хлевенском районе (ч. 3 ст. 109 УК РФ) проводится исчерпывающий комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего.
В ходе осмотра места происшествия выявлен факт пренебрежения элементарными противопожарными нормами - отсутствие пожарной сигнализации и автоматической системы тушения огня. С целью выяснения всех обстоятельств в помещениях администрации предприятия следователями проведены обыски, изъята техническая и проектная документация, иные интересующие следствие документы. В ходе расследования уголовного дела допрошены генеральный директор предприятия, его управляющий, а также специалист по охране труда и пожарной безопасности. Их действиям следствием будет дана принципиальная юридическая оценка. Назначен и проводится ряд судебных экспертиз.
Расследование уголовного дела продолжается, его ход контролирует руководитель СУ СК России по Липецкой области.
Фото: lipetsk.sledcom.ru