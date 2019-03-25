Происшествия

сегодня, 09:33

Семьи погибших в пожаре на сельхозскладе получат от работодателя по миллиону рублей компенсации

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#трагедия в Хлевном
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Семьи погибших в пожаре на сельхозскладе получат от работодателя по миллиону рублей компенсации

А вчера родственникам задохнувшихся в дыму работников ООО "Москва на Дону" выдали по 50 тысяч рублей на похороны из районного бюджета.

Как уже сообщил GOROD48, все погибшие в субботнем пожаре на складе ООО "Москва на Дону" работники в возрасте от 52-х до 60-ти лет жили в разных местах Хлевенского района: Верхней Колыбелке, Нижней Колыбелке, Отскочном и Синдякино. Потерявшие кормильцев семьи получат материальную помощь от предприятия, на котором работали.

- Уже в субботу мы собрали всех глав сельских поселений, в которых жили погибшие, и решили, что каждая семья, потерявшая кормильца, получит на похороны по 50 тысяч рублей из бюджета района. Мы посетили всех пострадавших, погорюнились вместе с ними, отдали им эти деньги, взяли все необходимые реквизиты для перечисления компенсации, которую выделит пострадавшим работодатель, - сообщил GOROD48 глава Хлевенского района Михаил Лисов.

По словам главы администрации района, уже вчера в Хлевное приехал руководитель ООО "Москва на Дону" Евгений Чернов. Он тут же был допрошен следователем СУ СК РФ по Липецкой области, возбудившем по факту трагедии уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Евгений Чернов сообщил, что все семьи погибших вскоре получат от предприятия по миллиону рублей. 

Причина возгорания, как говорит Михаил Лисов, уже ясна: в ангаре, в котором работники сортировали для сети магазинов "Магнит" картофель и морковь, вышла из строя тепловая пушка, которой подогревался воздух в помещении. Попытка ее починить привела к короткому замыканию. Искры от электромеханизма попали на пену-теплоизолятор, которой были обработаны стены металлического ангара, и она мгновенно воспламенилась (сгорел самый старый объект из тех, которые эксплуатировало ООО "Москва на Дону").

- У нас есть видеозапись камер наблюдения, установленных в ангаре. На ней видно, как люди пытаются тушить пожар огнетушителем, но пламя разгоралось все сильнее. Видно, как люди все бросают и бегут на выход. А потом вдруг - хлопок, ослепительная вспышка и все, камеры вышли из строя! Что это было, пока непонятно. Шестнадцать человек успели выскочить наружу. Последний мужчина, который стоял на выходе, говорит, что взрывной волной его откинуло метров на десять с того места, где он стоял, - рассказывает Михаил Лисов. 
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#трагедия в Хлевном
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Комментарии (2)

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Fedov

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Мотя

сегодня, 10:00
Людей не вернешь ни за какие деньги. Вот эта порочная практика выплат родственникам. ПОчему по миллиону а не по 20, 50, 100? Кто оценил стоимость 1 жизни? Законы слишком мягкие. А в некоторыз регионах, полагаю, объявили бы областной траур. Слушаю все радиостанции, ТВ-каналы- нигде о преступлениях, погибших- ни слова! Это специально у нас нет собственных корреспондентов? Да, так хотел Королев
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