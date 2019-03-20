«Не двор, а наказание…» (ФОТО)

Все кадры сегодняшнего выпуска про автохамов сняты в одном-единственном дворе.

Ситуация с хамскими автопарковками, на борьбу с которыми мы дружно встали вместе с читателями GOROD48, оказалась еще напряженнее, чем виделось в начале.

Посетители сайта буквально засыпали нас фотографиями машин, припаркованных так, словно владельцы задались целью доставить неудобства окружающим. Наша рубрика выходит всего в пятый раз, но мы уже видели и смешные фото авто на мусорке и грустные кадры парковок на тротуарах, газонах и даже детских площадках.

Особенностью сегодняшнего выпуска стает то, что… все фото сделаны возле одного-единственного дома на проспекте Победы, 126.







Пешеходные дорожки там перекрыты буквально на каждом метре, и мамочкам с детьми, школьникам, пенсионерам приходится по проезжей части двора. А в спину им сигналят, забрызгивают грязью из-под колес, ругаются через окно те автомобилисты, которые только что сняли свою машину с прикола на тротуаре и теперь им, понимаешь, мешают проехать.При этом на фото видно, что с другой стороны дороги имеются места, куда можно было бы припарковаться безболезненно.



Любопытно, что эти автовладельцы живут в этом же доме, каждый день видятся с соседями, которым доставляют неудобства своей корявой парковкой. Увы, такая картина встречается в Липецке повсеместно. Когда же люди научатся уважать друг друга?!







Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.