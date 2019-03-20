Общество

сегодня, 14:23

«Не двор, а наказание…» (ФОТО)

81 4913
#Автохамы #машины #парковки
4
«Не двор, а наказание…» (ФОТО)

Все кадры сегодняшнего выпуска про автохамов сняты в одном-единственном дворе.

Ситуация с хамскими автопарковками, на борьбу с которыми мы дружно встали вместе с читателями GOROD48, оказалась еще напряженнее, чем виделось в начале.

Посетители сайта буквально засыпали нас фотографиями машин, припаркованных так, словно владельцы задались целью доставить неудобства окружающим. Наша рубрика выходит всего в пятый раз, но мы уже видели и смешные фото авто на мусорке и грустные кадры парковок на тротуарах, газонах и даже детских площадках.

Особенностью сегодняшнего выпуска стает то, что… все фото сделаны возле одного-единственного дома на проспекте Победы, 126.

20190320_073654.jpg

Пешеходные дорожки там перекрыты буквально на каждом метре, и мамочкам с детьми, школьникам, пенсионерам приходится по проезжей части двора. А в спину им сигналят, забрызгивают грязью из-под колес, ругаются через окно те автомобилисты, которые только что сняли свою машину с прикола на тротуаре и теперь им, понимаешь, мешают проехать.При этом на фото видно, что с другой стороны дороги имеются места, куда можно было бы припарковаться безболезненно.

Любопытно, что эти автовладельцы живут в этом же доме, каждый день видятся с соседями, которым доставляют неудобства своей корявой парковкой. Увы, такая картина встречается в Липецке повсеместно. Когда же люди научатся уважать друг друга?!

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20190320_073651.jpg

Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

81 4913
#Автохамы #машины #парковки
4

Комментарии (81)

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Дура ты набитая!

2 минуты назад
КИРА
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048

9 минут назад
все кто орет что машинам не место во дворе,заработайте денег,купите машину и тогда сами поймете что ставить то их у нас как то особо и некуда,а машина сейчас оч. нужна всем
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лорд

12 минут назад
был бы выбор ставили бы иначе,а так где придеться.
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Кира

16 минут назад
Надо обязательно делать рейды общественных наблюдателей по всем дворам и составлять протоколы вместе с участковыми и депутатами Нет беззаконию автолюбителей!!
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81% липчан

16 минут назад
Сергей 13, по названию всё ясно. Только нас всё устраивает! Царь Владимир с нами!
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Сергей 13

20 минут назад
Есть прекрасная статья Бруно Беттельхейма "Люди в концлагере",-это про нас,ознакомьтесь,может поможет понять нынешнюю ситуацию.
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Царь Владимир безсменный

44 минуты назад
Всем недовольным! Бесплатно! Гектар земли! Нет машин! Нет дорог! Отличная экология!
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А где фотки

48 минут назад
Александр, у тебя мышление муравья! Ползай стадом!
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А где фотки

49 минут назад
Вика, согласен с тобой! И счётчик тебе в Ж..у установить, чтобы знали сколько ты воздуха портишь!
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Александр

52 минуты назад
Необходима политика выдавливания всех автомобилей из города
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