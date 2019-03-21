Автовладельцы, которые вгоняют в ступор (ФОТО)

Продолжаем публиковать фото парковок, которые вызывают возмущение.

Да, конечно, парковок «шаговой доступности» в Липецке не хватает – вон бедолага на верхнем фото как раскорячился.





Но это не дает никому право ставить машины на тротуарах, газонах, поверх кустов, отнимать жизненное пространство у ребятишек на детских площадках. И мы продолжаем бороться с автохамами с помощью наших неравнодушных читателей, которые присылают нам фотографии из разных районов Липецка.

Пусть тем, кто паркует свои авто с явным неуважением к обществу, будет стыдно, а ГИБДД отреагирует на нарушения в соответствии с законом.





Пересечение улиц Пушкина и Первомайской. Еще один «элитный» водитель, которому правила дорожного движения не писаны.





Мастер парковки все того же «божественного» уровня возле школы № 29 (ул. Замятина)





Индустриальная, 1. Берегись, природа, мать наша!





Ул. Космонавтов, 19. Прямо на детской площадке не только ставят свои автомобили, но и ремонтируют здесь же.

Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.