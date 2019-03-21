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сегодня, 13:59

Автовладельцы, которые вгоняют в ступор (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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Автовладельцы, которые вгоняют в ступор (ФОТО)

Продолжаем публиковать фото парковок, которые вызывают возмущение.

Да, конечно, парковок «шаговой доступности» в Липецке не хватает – вон бедолага на верхнем фото как раскорячился.

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Но это не дает никому право ставить машины на тротуарах, газонах, поверх кустов, отнимать жизненное пространство у ребятишек на детских площадках. И мы продолжаем бороться с автохамами с помощью наших неравнодушных читателей, которые присылают нам фотографии из разных районов Липецка.

Пусть тем, кто паркует свои авто с явным неуважением к обществу, будет стыдно, а ГИБДД отреагирует на нарушения в соответствии с законом.

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Пересечение улиц Пушкина и Первомайской. Еще один «элитный» водитель, которому правила дорожного движения не писаны.

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Мастер парковки все того же «божественного» уровня возле школы № 29 (ул. Замятина)

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Индустриальная, 1. Берегись, природа, мать наша!

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Ул. Космонавтов, 19. Прямо на детской площадке не только ставят свои автомобили, но и ремонтируют здесь же.

Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

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#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (17)

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гостья

23 минуты назад
Автохам, это у вас менталитет, свинячить везде и плевать на других. Вам же по фику, вам бы лишь бы машинку купить,чтобы свою попу поменьше отрывать и плевать куда вы ее поставите и что будете мешать другим людям
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гостья

25 минут назад
Автохам, вот в ыи ответили на мой коммент. В городе нет туалетов, ну так все же дотерпливают до положенных мест. А машины ставить, мусор, бычки бросать могут где угодно?
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Гость

44 минуты назад
Суки кругом суки даже в инете
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Автохам

51 минуту назад
Гостья, хороший у тебя менталитет! Обосраться и ходить с гордо поднятой головой! Главное что нигде не насвинячила!
ответить

Вадя

53 минуты назад
А что теперь за это будет?
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Автохам

54 минуты назад
Гостья, стесняюсь спросить, а если тебя приспичит? Себе в штаны навалишь? В городе нет туалетов!
ответить

гостья

сегодня, 15:31
Автохам, да не удивлюсь, если и посреди площади присядете. Это же менталитет такой, самим насвинячить, а на других жаловаться
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Козявка

сегодня, 15:27
в топку фото на которых не видно номеров машин
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Алексей. А

сегодня, 15:00
Так я понимаю что на первом фото гора из снега и грязи тротуар? Наверно по нем пешеходы ходят! На четырёх остальных мудаки, особенно на последних двух.
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Автохам

сегодня, 14:55
Проходящий2, а в Германии ещё и пердят за столом!
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