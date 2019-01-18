Женщина и девушка пострадали в столкновении «Лады Приоры» с «Шевроле»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 января в Грязях около девяти часов вечера 21-летний водитель «Лады Приора» столкнулся с «Шевроле» с 33-летним водителем за рулем. В ДТП пострадали две пассажирки иномарки – 39-летняя женщина с травмой госпитализирована, а 17-летняя девушка после оказания помощи была отпущена домой.

В Ельце в два часа дня на улице Орджоникидзе 44-летний водитель по предварительным данным нарушил дистанция «Фольксвагена» столкнулся с «Ладой-Калиной» под управлением 35-летнего мужчины. В автоаварии пострадала 13-летняя пассажирка второго автомобиля. С травмой ее доставили в больницу.

В прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 758 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 66.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 407 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.