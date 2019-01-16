Общество
47 минут назад
Все ремонтируемые в этом году дороги Липецка сбили в три лота
В список наконец-то попали городские окраины.
Как уже сообщал GOROD48, в этом году в Липецке будут отремонтированы 30 дорог и начнется капитальная реконструкция проспекта Победы (работы рассчитаны на два года). О ремонте улицы Космонавтов, выделенного УГС Липецка в отдельную закупку, мы уже писали. Писали и о том, что за редким исключением (улица Плеханова, улица Ворошилова, улица Семашко, улица Гоголя, улица Октябрьская в границах улиц Барашева и Горького) целевые средства от бюджетного миллиарда будут потрачены на ремонт дорог городских окраин.
Так, несказанно повезет поселку тракторостроителей. Жители получат обновленные дороги на улицах Жуковского (15,7 млн рублей), Краснозаводской (15,6 млн рублей), Краснознаменной (16,5 млн рублей) и Ильича (19,7 млн рублей). Немало щедрот перепадет и Соколу. Так, в этой части города отремонтируют улицу 40 лет Октября (12,1 млн рублей), Пожарского, на которой будет обустроен еще и тротуар (34,4 млн рублей), Бабушкина (15,5 млн рублей) и, внимание, проезд от площади Заводской к автостанции «Сокол» (3 млн рублей). Под ремонт попадут улицы Полиграфическая (23,2 млн рублей), Минская (27 млн рублей), Металлургов (34 млн рублей), Титова (9,2 млн рублей), 40 лет ВЛКСМ (14 млн рублей), Вторая Индустриальная (3,7 млн рублей), проезд Строителей (11,5 млн рублей).
Обновленные дороги появятся на улицах Сенной и Смоленской в Коровино, улице Кирпичной, переулках Космическом и Рядовом, улице Кузьминской (поселок Северный Рудник) и улице Космонавтов (село Сселки).
Управление главного смотрителя Липецка сбило все эти улицы в три лота и выставило на торги.
В один лот попали улица Титова (от улицы имени Ю.А.Гагарина до дома №52 по улице Космонавтов), Кирпичная (от улицы имени Зои Космодемьянской до железнодорожного переезда), 40 лет ВЛКСМ (от улицы Космонавтов до улицы Бескрайняя), Кузьминская (Северный Рудник). Потом за них УГС Липецка готово заплатить 46 млн рублей.
За ремонт переулка Космический (от улицы имени Н.Э.Баумана до автодороги Р-119 «Орел-Тамбов»), улиц 40 лет Октября (от площади Заводской до улицы Ушинского), Бабушкина (от улицы Пожарского до улицы Демьяна Бедного), улицы Пожарского (от улицы Доменщиков до дома №2 по улице Бабушкина) подрядчик может получить 86,9 млн рублей.
В третий лот вошли улица Краснозаводская (от улицы Ленинградская до кольцевого движения улицы Металлургов-улицы Краснозаводская), Ильича (от улицы 3-е Сентября), Жуковского (от улицы Краснозаводская до Усманской трассы), Смоленская (от улицы Индустриальная до улицы Полярная), Сенная (от дома №1 по переулку Рядовой до улицы Смоленская), переулок Рядовой (от дома №3 по переулку Рядовой до дома №24«А» по улице Сенная), участок автомобильной дороги от улицы имени маршала Буденного до улицы Полярная, улица Гоголя (от улицы Юных Натуралистов до дома №19 по улице Гоголя). Совокупно ремонт этих дорог оценен в 168,6 млн рублей.
Напомним, что в прошлом году бюджетный миллиард также был проторгован тремя лотами. Во всех аукционах победила одна организация, муниципальное учреждение «Управление благоустройства Липецка», которым управляет Алексей Востриков. Таким результатом в мэрии были довольны. Мол, это позволило очень оперативно по ходу исполнения контрактов заменить одного из субподрядчиков, ООО «ЛДСП-1», фирму скандально известного депутата областного Совета Михаила Захарова.
Так, несказанно повезет поселку тракторостроителей. Жители получат обновленные дороги на улицах Жуковского (15,7 млн рублей), Краснозаводской (15,6 млн рублей), Краснознаменной (16,5 млн рублей) и Ильича (19,7 млн рублей). Немало щедрот перепадет и Соколу. Так, в этой части города отремонтируют улицу 40 лет Октября (12,1 млн рублей), Пожарского, на которой будет обустроен еще и тротуар (34,4 млн рублей), Бабушкина (15,5 млн рублей) и, внимание, проезд от площади Заводской к автостанции «Сокол» (3 млн рублей). Под ремонт попадут улицы Полиграфическая (23,2 млн рублей), Минская (27 млн рублей), Металлургов (34 млн рублей), Титова (9,2 млн рублей), 40 лет ВЛКСМ (14 млн рублей), Вторая Индустриальная (3,7 млн рублей), проезд Строителей (11,5 млн рублей).
Обновленные дороги появятся на улицах Сенной и Смоленской в Коровино, улице Кирпичной, переулках Космическом и Рядовом, улице Кузьминской (поселок Северный Рудник) и улице Космонавтов (село Сселки).
Управление главного смотрителя Липецка сбило все эти улицы в три лота и выставило на торги.
В один лот попали улица Титова (от улицы имени Ю.А.Гагарина до дома №52 по улице Космонавтов), Кирпичная (от улицы имени Зои Космодемьянской до железнодорожного переезда), 40 лет ВЛКСМ (от улицы Космонавтов до улицы Бескрайняя), Кузьминская (Северный Рудник). Потом за них УГС Липецка готово заплатить 46 млн рублей.
За ремонт переулка Космический (от улицы имени Н.Э.Баумана до автодороги Р-119 «Орел-Тамбов»), улиц 40 лет Октября (от площади Заводской до улицы Ушинского), Бабушкина (от улицы Пожарского до улицы Демьяна Бедного), улицы Пожарского (от улицы Доменщиков до дома №2 по улице Бабушкина) подрядчик может получить 86,9 млн рублей.
В третий лот вошли улица Краснозаводская (от улицы Ленинградская до кольцевого движения улицы Металлургов-улицы Краснозаводская), Ильича (от улицы 3-е Сентября), Жуковского (от улицы Краснозаводская до Усманской трассы), Смоленская (от улицы Индустриальная до улицы Полярная), Сенная (от дома №1 по переулку Рядовой до улицы Смоленская), переулок Рядовой (от дома №3 по переулку Рядовой до дома №24«А» по улице Сенная), участок автомобильной дороги от улицы имени маршала Буденного до улицы Полярная, улица Гоголя (от улицы Юных Натуралистов до дома №19 по улице Гоголя). Совокупно ремонт этих дорог оценен в 168,6 млн рублей.
Напомним, что в прошлом году бюджетный миллиард также был проторгован тремя лотами. Во всех аукционах победила одна организация, муниципальное учреждение «Управление благоустройства Липецка», которым управляет Алексей Востриков. Таким результатом в мэрии были довольны. Мол, это позволило очень оперативно по ходу исполнения контрактов заменить одного из субподрядчиков, ООО «ЛДСП-1», фирму скандально известного депутата областного Совета Михаила Захарова.
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