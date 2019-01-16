19 минут назад
В УФАС по Липецкой области обжаловали ремонт улицы Космонавтов в Липецке
Фирме с одним работником не понравилось оформление конкурсной документации на освоение управлением главного смотрителя мэрии 288 млн рублей на этой закупке.
На УГС Липецка пожаловалось ООО «ЛИТЭК». Суть жалобы заключается в том, что заказчик квалифицировал предстоящие работы как обычный текущий ремонт, заметив при том, что качество выполняемых работ должно соответствовать уровню капитального ремонта. Заявитель считает, что при проведении капитального ремонта дороги заказчик был обязан установить требование о наличии у участников соответствующего опыта проведения подобных работ, но этого не сделал. Жалобщик предполагает, что это не описка. Мол, из-за такой формулировки в ремонте муниципальных дорог может поучаствовать практически любая организация, в т.ч. и не имеющая абсолютно никакого опыта работ.
Копии жалобы направлены заявителем на имя руководителя ФАС России Игоря Артемьева, генерального прокурора РФ Юрия Чайки и председателя следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.
- Рассмотрение жалобы назначено на 18 января, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УФАС по Липецкой области.
- Ремонт улицы Космонавтов - это обычный текущий ремонт. Разбирательства в региональном УФАС мы не боимся. Если нас поправят, исправим формулировки в конкурсной документации. Ничего криминального ни в жалобе на УГС, ни в действиях УГС я не вижу, - прокомментировал GOROD48 ситуацию председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин.
Примечательно, что, по данным сайта rusprofile.ru, среднесписочная численность персонала в ООО «ЛИТЭК» - всего один человек. Организация с уставным капиталом в 10 000 рублей зарегистрирована 9 декабря 2016 года. Основным видом ее деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. В ее отношении имеются 11 исполнительных производств, из которых два - на сумму 54 тыс рублей - открыты.
Еще в рубрике
23 минуты назадОбщество
УФАС
Да