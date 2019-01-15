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16 минут назад

Елецкие поисковики разыскали дочь партизана, воевавшего в итальянском Сопротивлении

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#Италия #партизаны #Сопротивление
Елецкие поисковики разыскали дочь партизана, воевавшего в итальянском Сопротивлении

80-летняя Татьяна Ивановна Ефимова живет в Ельце

Как сообщал GOROD48, в ноябре прошлого года итальянский исследователь и писатель Массимо Эккли, который несколько лет занимается сбором материалов о русских в итальянском Сопротивлении сообщил членам елецкого патриотического движения «Мы из Ельца» о ельчанине, воевавшем в партизанском отряде итальянского Сопротивления  Бурдукове Иване Ивановиче. Ельчанин воевал в партизанском отряде города Гроссето и погиб в 1944 году. 

По данным Центрального архива министерства обороны (ЦАМО) и ОБД «Мемориал» Бурдуков Иван Иванович 1911 г.р., уроженец деревни Ивлевка, был призван в действующую армию в 1941 году Чибисовским РВК, Орловской области (в настоящее время деревня Ивлевка, Елецкого района, Липецкой области). По данным архива Бурдуков И.И. значится пропавшим без вести с октября 1943 года. 

Таким образом, и как оказалось на самом деле, родственники Ивана Ивановича до настоящего времени не знали ничего о его судьбе. 

- Накануне с нами связались жители Елецкого района и рассказали, что они знают дочь Бурдукова И.И., которая живёт в пригороде Ельца, сообщил GOROD48 pаместитель председателя патриотического движения «Мы из Ельца», Виктор Магомедханов. - Сегодня представители патриотического движения «Мы из Ельца» встретились с дочерью солдата Ефимовой (Бурдуковой) Татьяной Ивановной, которой в минувшем году исполнилось 80 лет. Татьяна Ивановна высказала слова благодарности, не только в адрес нашей организации, но и в адрес Массимо Эккли и всех неравнодушных людей, которые помогали в поисках, как в России, так и в Италии. Спустя более чем 75 лет, всеобщими усилиями удалось прояснить судьбу защитника Отечества. К сожалению, у Татьяны Ивановны не сохранились фотографии и какие-нибудь документы отца, кроме своего свидетельства о рождении в котором указан Иван Иванович и место рождения деревня Ивлевка, Елецкого района.

Как сообщал ранее GOROD48, при помощи Массимо Эккли и членов движения «Мы из Ельца», удалось найти родственников еще одного ельчанина, воевавшего в итальянском партизанском отряде «Д’ Артаньян» Михаила Киселева.

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#Италия #партизаны #Сопротивление

Комментарии (3)

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Супер!

7 минут назад
Мотя,
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Мотя

8 минут назад
Отличная новость!
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И

8 минут назад
И?
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