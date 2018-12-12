Найдены родственники ельчанина воевавшего в итальянском партизанском отряде «Д`Артаньян»

Родной брат Михаила Киселева живет в Ельце, но сам партизан за 70 с лишним лет ни разу не дал о себе знать, хоть и выжил на войне.

Как сообщал GOROD48 две недели назад, итальянский писатель Массимо Эккли, который несколько лет кропотливо занимается сбором материалов о русских в итальянском Сопротивлении, обнаружил в архивах данные о Михаиле Киселёве уроженце села Лавы, который до мая 1945 года воевал в партизанском отряде «Д`Артаньян», входившем в бригаду «Оресте» Лигурийской зоны Сопротивления. Массимо Эккли передал данные о Киселеве в общественно-патриотическое движение «Мы из Ельца».

- Как нам удалось установить, Киселёв Михаил Иванович был призван Елецким ОРВК из села Лавы, Лавского сельсовета Елецкого района. В информации Центрального архива министерства обороны и ОБД «Мемориал» Киселёв М.И. офицер РККА значится без вести пропавшим: по одним данным - с 1941 года, по другим – с 1943 года, рассказывал заместитель председателя патриотического движения «Мы из Ельца» Виктор Магомедханов.

Было также известно, что Михаил Киселев выжил на войне, и выразил желание вернуться из Италии в СССР. Вернулся или нет – история пока умалчивает. Во всяком случае, своей родне он ничего так и не сообщил за все эти годы. А родственники нашлись!

Сегодня активисты движения «Мы из Ельца» встретились с родным братом Михаила Киселева и его супругой Алей Филипповной.

- Мы сообщили родным солдата сведения о его боевом пути в Италии и желании вернуться в Советский Союз. И на этом данные о его судьбе обрываются, - рассказал Виктор Магомедханов. - Владимир Иванович и Аля Филипповна в свою очередь поделились имеющейся у них информацией, подтвердили, что Михаил Иванович с 1943 г. значился как без вести пропавший.

Родственники Михаила Кисилева рассказали об одной интереснейшей детали. Оказывается, мать солдата Анна Фёдоровна летом 1942 года пешком пришла в город Ливны Воронежской области, где, по некоторым данным, мог находиться её муж Иван Киселёв, который также воевал в рядах Красной Армии. Встретиться супругам было не суждено, так как воинскую часть, в которой служил Иван, передислоцировали в другое место. Дальше случилось событие, которое только как подарком судьбы назвать нельзя. Анна Фёдоровна встретила военную медсестру, которая сказала: «Как вы похожи на солдата из нашей части». И мать вместо мужа разыскала и повидала своего сына Михаила, того самого будущего итальянского партизана!

По информации Владимира Ивановича, его брат Михаил в 1943 году закончил военное училище в Тамбове и даже успел на короткое время заехать в Елец. Как оказалось – это была его последняя встреча с родными.

Отцу Михаила Ивану Семёновичу тоже не суждено было вернуться домой, он погиб 17 апреля 1945 года, за три недели до Победы, и по данным Центрального архива министерства обороны местом его первичного захоронения значится Австрия, федеральная земля Штирия, город Форау, юго-западнее высоты 1089.

- История семьи Киселёвых говорит о том, что в нашем обществе даже по прошествии стольких лет Великая Отечественная война не стала далеким событием, потому что эта война остается частью живой истории каждой семьи. Память жива еще и благодаря множеству художественных кинолент, в которых истории перекликаются с реалиями тех лет. К примеру, проникновенный фильм грузинского кинорежиссера Резо Чхеидзе «Отец солдата» со своим вымышленным героем имел реальные предыстории – вместе, в одно время, а порой и на одном фронте находились отцы и сыновья. Одним из примеров таких историй может служить судьба отца и сына Киселёвых, - говорит Виктор Магомедханов. - Патриотическое движение «Мы из Ельца» выражает благодарность представителям СМИ, Лавской сельской администрации Елецкого района, в лице Любови Петровой, и просто неравнодушным гражданам за помощь в поиске родственников Михаила Киселёва.

Но на этом история не заканчивается. Ведь Михаил Киселев после Победы домой в Елец не вернулся. Что с ним случилось? Решил ли он остаться в Европе? Или вернулся, и, как, возможно побывавший в немецком плену, сгинул в ГУЛАГе? Могут быть и самые невероятные повороты. Пройдя обучение в тамбовском военном училище уже будучи фронтовиком, не мог ли он быть заброшенным в тыл врага с приказом об организации сопротивления?

Движение «Мы из Ельца» намерено обратиться в ФСБ России за помощью в разгадке судьбы Михаила Кисилева и продолжить поисковую работу.