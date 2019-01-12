Дмитрий Куликов провел свой лучший в сезоне матч в НХЛ (ФОТО, ВИДЕО)

Липчанин провел рекордное время на льду и завершил матч с показателем полезности "+2".

Минувшей ночью в НХЛ «Виннипег Джетс», за который выступает 28-летний липецкий защитник Дмитрий Куликов, на своей площадке обыграл «Детройт» - 4:2.

Наш земляк не просто может занести себе эту игру в актив: так здорово в нынешнем сезоне он еще не играл. Куликов провел на площадке 20 минут и 2 секунды (2:17 — в меньшинстве) – столько игрового времени в текущем чемпионате он не получал еще ни разу. Этот показатель стал шестым среди всех хоккеистов «Джетс».







При этом липчанин действовал весьма эффективно: сам очков за результативность не набрал, но завершил матч с показателем полезности «+2» - тоже лучший показатель Дмитрия в сезоне.

Показатель полезности – это разность заброшенных и пропущенных командой шайб в то время, когда тот или иной игрок находился на льду (не считаются шайбы, заброшенные и пропущенные в неравных составах). В НХЛ считается одним из главных статистических показателей.







На счету Куликова так же 2 минуты штрафа, 4 силовых приёма и 4 заблокированных броска.

«Виннипег» уже к 25-й минуте вел уже – 3:0, затем позволил соперникам отыграть одну шайбу во втором периоде и еще одну – в третьем. Концовка матча получилась сверх напряженной, но за минуту до финальной сирены «Джетс» поразили пустые ворота снявших голкипера соперников.







Брайан Литтл.



Первой «звездой» матча стал канадский форвард «Виннипега» Брайан Литтл, забросивший третью шайбу своей команды. Литтл, выступающий в НХЛ с 2007 года, отпраздновал юлилей, набрав 500-е очко в сильнейшей лиге мира.

«Виннипег» одержал третью победу в четырёх матчах и с 56 очками закрепился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.











Куликов в нынешнем сезоне принял участие в 23-х играх и набрал 3 (0+3) очка.



Фото jets.ice.nhl.com

