Спорт

50 минут назад

Дмитрий Куликов провел свой лучший в сезоне матч в НХЛ (ФОТО, ВИДЕО)

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#НХЛ #Дмитрий Куликов
Дмитрий Куликов провел свой лучший в сезоне матч в НХЛ (ФОТО, ВИДЕО)

Липчанин провел рекордное время на льду и завершил матч с показателем полезности "+2".

Минувшей ночью в НХЛ «Виннипег Джетс», за который выступает 28-летний липецкий защитник Дмитрий Куликов, на своей площадке обыграл «Детройт» - 4:2.

Наш земляк не просто может занести себе эту игру в актив: так здорово в нынешнем сезоне он еще не играл. Куликов провел на площадке 20 минут и 2 секунды (2:17 — в меньшинстве) – столько игрового времени в текущем чемпионате он не получал еще ни разу. Этот показатель стал шестым среди всех хоккеистов «Джетс».

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При этом липчанин действовал весьма эффективно: сам очков за результативность не набрал, но завершил матч с показателем полезности «+2» - тоже лучший показатель Дмитрия в сезоне.

Показатель полезности – это разность заброшенных и пропущенных командой шайб в то время, когда тот или иной игрок находился на льду (не считаются шайбы, заброшенные и пропущенные в неравных составах). В НХЛ считается одним из главных статистических показателей.

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На счету Куликова так же 2 минуты штрафа, 4 силовых приёма и 4 заблокированных броска.

«Виннипег» уже к 25-й минуте вел уже – 3:0, затем позволил соперникам отыграть одну шайбу во втором периоде и еще одну – в третьем. Концовка матча получилась сверх напряженной, но за минуту до финальной сирены «Джетс» поразили пустые ворота снявших голкипера соперников.

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Брайан Литтл.

Первой «звездой» матча стал канадский форвард «Виннипега» Брайан Литтл, забросивший третью шайбу своей команды. Литтл, выступающий в НХЛ с 2007 года, отпраздновал юлилей, набрав 500-е очко в сильнейшей лиге мира.

«Виннипег» одержал третью победу в четырёх матчах и с 56 очками закрепился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

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Куликов в нынешнем сезоне принял участие в 23-х играх и набрал 3 (0+3) очка.

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Фото jets.ice.nhl.com

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#НХЛ #Дмитрий Куликов

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