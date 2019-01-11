Спорт

45 минут назад

Дмитрий Куликов начал набирать очки в каждом матче НХЛ (ФОТО, ВИДЕО)

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#Хоккей #НХЛ #Дмитрий Куликов #Богдан Киселевич
Дмитрий Куликов начал набирать очки в каждом матче НХЛ (ФОТО, ВИДЕО)

Минувшей ночью в сильнейшей лиге планеты «зажигали» экс-липчане.

Липецкий защитник клуба НХЛ «Виннипег» 28-летний Дмитрий Куликов восстановился после травмы (плюем через левое плечо, прим.) и принял участие в 4-х матчах своей команды в новом календарном году.

В двух крайних встречах своей команды Куликов набирал очки.

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Домашняя арена "Виннипега" - "Бэлл ЭмТиСи Плэйс".

Уже на 4-й минуте домашней игры «Виннипега» с «Колорадо» Дмитрий сделал голевую передачу, позволившую хозяевам открыть счет. Тот матч «Виннипег» выиграл - 7:4, Куликов провел на площадке 13 минут и 40 секунд, заработал 2 минуты штрафа и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Минувшей ночью «Виннипег» допустил редкое в нынешнем сезоне поражение - в гостях от «Минесоты» - 2:3, причем в конце второго периода преимущество хозяев составляло три шайбы. Куликов стал одним из тех, кто возглавил погоню: на последних секундах второго периода именно с его передачи канадец Брэндон Танев отквитал одну шайбу. В третьем периоде «Джетс» сократили разрыв до минимума, но большего сделать не успели.

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Игроки "Виннипега" радуются первой заброшенной шайбе. Куликов - крайний слева.

Показатели Куликова - 13 минут 4 секунды на льду, 1 бросок по чужим воротам и 2 силовых приема. Примечательно, что в обоих матчах липчанин выходил на площадку по 15 раз.

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Дмитрий против "Минесоты".

«Виннипег» с Куликовым продолжает переписывать свою историю. Нынешний сезон - самый успешный для команды за много лет. «Джетс» (43 игры, 56 очков) идет на 5-м месте в Западной конференции и на 8-м - в общей турнирной таблице регулярного чемпионата НХЛ. Дмитрий принял участие в 22-х играх и сделал 3 результативные передачи.

Отметился накануне и второй энхаэловец, имеющий отношение к Липецку. Богдан Киселевич, в начале 2000-х носивший свитер ХК «Липецк», прошлой ночью сделал 2 результативные передачи в гостевом матче своей «Флориды» с «Эдмонтоном», правда «пантеры» все равно уступили в серии буллитов - 3:4.

Дебютант сильнейшей лиги мира Киселевич провел в нынешнем сезоне 29 игр за «пантер» и набрал 8 (0+8) очков.


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#Хоккей #НХЛ #Дмитрий Куликов #Богдан Киселевич

Комментарии (1)

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Мария

36 минут назад
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