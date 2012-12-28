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Общество
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сегодня, 18:53
Год спустя: замкнутый водооборот НЛМК сэкономил 3,5 млн кубометров речной воды
Почти 1400 олимпийских бассейнов природной воды удалось сберечь за первый год работы полностью замкнутого водооборотного цикла комбината.
— Для этого мы реконструировали очистные сооружения, построили две насосные станции и проложили около 13 километров труб. Общие инвестиции в проект составили свыше одного миллиарда рублей, — говорит директор по экологии и климату НЛМК Сергей Евсеев.
Хозяйственно-бытовые стоки комбината и часть стоков Левобережья проходят на очистных сооружениях НЛМК несколько стадий очистки, включая ультрафиолетовое обеззараживание. Затем вода перекачивается обратно на комбинат.
— На производстве вода распределяется по цехам и используется для охлаждения оборудования. По ряду показателей после очистки она не уступает речной, — рассказал начальник отдела управления промышленной экологии НЛМК Вадим Григорьев.
Так и получается замкнутый круг: использованную воду очищают и снова возвращают в производство. Восполнять приходится лишь небольшую часть, которая испаряется при охлаждении оборудования. Поэтому забирать воду из реки Воронеж комбинату теперь нужно значительно меньше. А значит, больше воды остаётся в реке — это важно и для её полноводности, и для речной экосистемы.
— За прошедший год удалось сэкономить 3,5 миллиона кубометров речной воды. Для наглядности: этим объёмом можно наполнить около 1400 стандартных олимпийских бассейнов, — привёл данные GOROD48 Вадим Григорьев.
Этот уникальный для страны проект в этом году получил национальную премию «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР» в номинации «Водоснабжение и управление водными ресурсами». Премией отмечают лучшие проекты российских компаний в области экологических технологий, рационального использования природных ресурсов и снижения воздействия на окружающую среду.