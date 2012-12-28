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сегодня, 18:53

Год спустя: замкнутый водооборот НЛМК сэкономил 3,5 млн кубометров речной воды

Почти 1400 олимпийских бассейнов природной воды удалось сберечь за первый год работы полностью замкнутого водооборотного цикла комбината.

Уже год ни капли воды с НЛМК не попадает в реку Воронеж — вся использованная комбинатом вода очищается и используется повторно. К этому результату на НЛМК шли больше 20 лет. Комбинат начал повторно использовать очищенные промышленные стоки ещё в 2009 году, а воду из столовых, прачечных, душевых и даже домов Левобережья удалось замкнуть в цикл в прошлом году.

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— Для этого мы реконструировали очистные сооружения, построили две насосные станции и проложили около 13 километров труб. Общие инвестиции в проект составили свыше одного миллиарда рублей, — говорит директор по экологии и климату НЛМК Сергей Евсеев.

Хозяйственно-бытовые стоки комбината и часть стоков Левобережья проходят на очистных сооружениях НЛМК несколько стадий очистки, включая ультрафиолетовое обеззараживание. Затем вода перекачивается обратно на комбинат.

— На производстве вода распределяется по цехам и используется для охлаждения оборудования. По ряду показателей после очистки она не уступает речной, — рассказал начальник отдела управления промышленной экологии НЛМК Вадим Григорьев.

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Так и получается замкнутый круг: использованную воду очищают и снова возвращают в производство. Восполнять приходится лишь небольшую часть, которая испаряется при охлаждении оборудования. Поэтому забирать воду из реки Воронеж комбинату теперь нужно значительно меньше. А значит, больше воды остаётся в реке — это важно и для её полноводности, и для речной экосистемы.

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— За прошедший год удалось сэкономить 3,5 миллиона кубометров речной воды. Для наглядности: этим объёмом можно наполнить около 1400 стандартных олимпийских бассейнов, — привёл данные GOROD48 Вадим Григорьев.

Этот уникальный для страны проект в этом году получил национальную премию «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР» в номинации «Водоснабжение и управление водными ресурсами». Премией отмечают лучшие проекты российских компаний в области экологических технологий, рационального использования природных ресурсов и снижения воздействия на окружающую среду.
экология
НЛМК
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