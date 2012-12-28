Посетитель пивбара начал душить сотрудника Росгвардии хлястиком каски

Но за росгвардейца вступился его коллега.

Жителю Липецка грозит до пяти лет заключения за нападение на росгвардейца, дело о применении насилия в отношении представителя власти направлено в суд..В апреле этого года наряд Росгвардии забрал из пивбара мужчину, который вел себя вызывающе и ругался матом в заведении. Кода дебошира везли в полицию он напал на одного из правоохранителей.«По данным следствия, в служебном автомобиле недовольный своим задержанием мужчина схватился за хлястик каски одного из сотрудников и начал его душить, причинив телесное повреждение. Его противоправные действия были пресечены вторым сотрудником, после чего нарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции», — рассказали GOROD48 в областной прокуратуре.Уголовное дело расследовал Следственный комитет.