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Происшествия
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сегодня, 16:00
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Посетитель пивбара начал душить сотрудника Росгвардии хлястиком каски
Но за росгвардейца вступился его коллега.
В апреле этого года наряд Росгвардии забрал из пивбара мужчину, который вел себя вызывающе и ругался матом в заведении. Кода дебошира везли в полицию он напал на одного из правоохранителей.
«По данным следствия, в служебном автомобиле недовольный своим задержанием мужчина схватился за хлястик каски одного из сотрудников и начал его душить, причинив телесное повреждение. Его противоправные действия были пресечены вторым сотрудником, после чего нарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции», — рассказали GOROD48 в областной прокуратуре.
Уголовное дело расследовал Следственный комитет.
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