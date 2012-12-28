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сегодня, 16:00
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Посетитель пивбара начал душить сотрудника Росгвардии хлястиком каски

Но за росгвардейца вступился его коллега.

Жителю Липецка грозит до пяти лет заключения за нападение на росгвардейца, дело о применении насилия в отношении представителя власти направлено в суд..

В апреле этого года наряд Росгвардии забрал из пивбара мужчину, который вел себя вызывающе и ругался матом в заведении. Кода дебошира везли в полицию он напал на одного из правоохранителей.

«По данным следствия, в служебном автомобиле недовольный своим задержанием мужчина схватился за хлястик каски одного из сотрудников и начал его душить, причинив телесное повреждение. Его противоправные действия были пресечены вторым сотрудником, после чего нарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции», — рассказали GOROD48 в областной прокуратуре.

Уголовное дело расследовал Следственный комитет.
насилие
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Комментарии (3)

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Леликов Сергей г. Липецк
12 минут назад
Наручники,заднее сиденье,и двоем спереди? С каких пор авто гбр,стало спец.транспортом для доставки правонарушителей в места для выеснения обстоятельств,и задержания. Руки за спиной должны быть в наручниках. Подготовка на уровне......ниже некуда. По данным следствия, в служебном автомобиле недовольный своим задержанием мужчина схватился за хлястик каски.
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вася
35 минут назад
Душегубы по пивбарам бродят с бронзовым загаром, и за хлястики хватают и в ответ в них не шмаляют. Всё гуманно, чинарём, продолжаем, дальше пьём.
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сами виноваты
52 минуты назад
если наручники не надели и ещё нарушитель сидел не изолировано
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