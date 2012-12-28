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1512
сегодня, 17:19
9

За кражу шести туй у вора конфисковали «Хёндай»

Резонансная майская история из села Плеханово завершилась в суде.

49-летний житель Грязинского округа выслушал приговор за кражу шести туй от дома на улице Горького в селе Плеханово (по части первой статьи 158 УК РФ): его оштрафовали на 15 000 рублей и конфисковали автомобиль «Хёндай», на котором он перевозил похищенные деревья.

Напомним, 30 мая этого года от дома в Плеханово украли туи, высаженные с внешней стороны забора. Кражу записала камера наблюдения. На записи видно, что вор заранее выключил фары автомобиля, подъехал к деревьям, вырвал их положил к себе в машину.

Деревья похититель продал. Как только его вычислили полицейские — он возместил ущерб. Но от судимости за кражу это не спасло.

«На принадлежавшем ему автомобиле марки «Хёндай IX35» мужчина прибыл к частному домовладению, где тайно похитил шесть туй сорта «Смарагд». В результате потерпевшей был причинен материальный ущерб на общую сумму 9 тысяч рублей. В суде он признал вину, раскаялся в содеянном», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Липчанин76
сегодня, 19:51
Отличный бизнес-план
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Липецкие басни
сегодня, 19:38
Дорогие туи получились!
Ответить
Вопросы
сегодня, 19:01
Как же у нас народ на чужое падок. Это вообще лечится.
Ответить
Ссёлки
сегодня, 19:00
Ох и позорник,воришка.
Ответить
Соседка
сегодня, 18:36
Докатился...
Ответить
Дед
сегодня, 18:11
Сирень надо сажать , ее бы не украли
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Вася
сегодня, 17:49
Тюрем не хватит, если сажать за это!!! Смешно!!!
Ответить
Автолорд
сегодня, 18:16
Хватит, ради таких надо ещё больше строить
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Сокольский
сегодня, 17:33
Надобно посадить этого красавца..Лучше бы банк ограбил, там больше денег
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