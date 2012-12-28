Пытавшуюся отравить 8-летнюю дочь и 5-летнего сына 41-летнюю липчанку будут принудительно лечить
Сошедшая с крыши глыба снега помяла автомобиль «Киа»: управляющая компания заплатит за это более 600 тысяч рублей
Происшествия
1512
сегодня, 17:19
9
За кражу шести туй у вора конфисковали «Хёндай»
Резонансная майская история из села Плеханово завершилась в суде.
Напомним, 30 мая этого года от дома в Плеханово украли туи, высаженные с внешней стороны забора. Кражу записала камера наблюдения. На записи видно, что вор заранее выключил фары автомобиля, подъехал к деревьям, вырвал их положил к себе в машину.
Деревья похититель продал. Как только его вычислили полицейские — он возместил ущерб. Но от судимости за кражу это не спасло.
«На принадлежавшем ему автомобиле марки «Хёндай IX35» мужчина прибыл к частному домовладению, где тайно похитил шесть туй сорта «Смарагд». В результате потерпевшей был причинен материальный ущерб на общую сумму 9 тысяч рублей. В суде он признал вину, раскаялся в содеянном», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
2
0
0
10
6
Комментарии (9)