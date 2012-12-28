Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Моего мужа сбили на мотоцикле, а потом пырнули ножом»
Происшествия
Над областью снова сбивали БПЛА
Происшествия
Пытавшуюся отравить 8-летнюю дочь и 5-летнего сына 41-летнюю липчанку будут принудительно лечить
Происшествия
Белки мигрировали из Быханова сада
Общество
В Липецке «Приора» въехала в грузовик
Происшествия
25-летняя угонщица взялась за старое
Происшествия
Посетитель пивбара начал душить сотрудника Росгвардии хлястиком каски
Происшествия
БПЛА перехвачены над Липецкой областью
Происшествия
Забравшую у обманутого пенсионера 3,9 миллиона рублей женщину ждет суд
Происшествия
Липецкая вечЁрка: грипп на пороге, незаконная добыча раков и самые подорожавшие товары
Общество
Читать все
«Моего мужа сбили на мотоцикле, а потом пырнули ножом»
Происшествия
За кражу шести туй у вора конфисковали «Хёндай»
Происшествия
Посетитель пивбара начал душить сотрудника Росгвардии хлястиком каски
Происшествия
Сошедшая с крыши глыба снега помяла автомобиль «Киа»: управляющая компания заплатит за это более 600 тысяч рублей
Происшествия
В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду
Общество
Липчанин избил бывшего одноклассника, а спустя два месяца его ещё и обокрал
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +19
Общество
Понтонный мост между Задонском и Замятино перекроют на техобслуживание
Общество
Год спустя: замкнутый водооборот НЛМК сэкономил 3,5 млн кубометров речной воды
Общество
Липецкая вечЁрка: современная Медея, расплата за сосульку и куда исчезли белки
Общество
Читать все
Происшествия
4629
сегодня, 17:24
42

«Моего мужа сбили на мотоцикле, а потом пырнули ножом»

Липецкая семья хотела помочь попавшему в беду подростку, а в итоге дело закончилось ножевыми ранениями.

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка, которая попросила предать огласке жуткую историю, произошедшую с ней и её мужем поздно вечером 17 августа.

Со слов женщины, они попытались вмешаться в ситуацию с юным мотоциклистом на дороге, после чего на её мужа сначала наехали на мотоцикле, а потом и вовсе несколько раз ударили ножом.

Дело было так. В половине двенадцатого ночи семья с годовалой дочерью возвращалась на машине из гостей и возле ТРЦ «Малибу» заметила на асфальте подростка с травмами, а рядом лежал белый мотоцикл. Они решили помочь парню. Но пока разворачивались, его уже поднял какой-то юноша, посадил на второй мотоцикл и повёз в сторону улицы Гагарина.

Так как подросток, которого подняли с дороги, еле держался в сиденье мотоцикла, супруги поехали за парнями. Но от них попытались скрыться. А когда мужчина вышел из остановившейся машины на дорогу — его сбили.

«В результате этого муж получил кровоподтёки на правом бедре и сильные ссадины на коленях и ладонях», — уверяет женщина.

Муж женщины побежал за молодыми людьми, а она поехала за ним на машине. Преследование закончилось во дворе на Гагарина, 79/2, где в беседке сидели два десятка молодых людей. Когда муж липчанки начал разговаривать со сбившим его мотоциклистом, эти молодые люди подошли, и из толпы, по словам женщины, послышались крики «Гасите его!». Затем парни «погнали» её мужа, а один из них, к которому обращались по прозвищу «Санта», несколько раз ударил его ножом в спину.

«Муж закричал: заводи машину, меня пырнули! А парни начали убегать», — рассказала липчанка.

В машине её муж начал истекать кровью. Женщина остановилась во дворе на улице Космонавтов, позвала на помощь, попросила вызвать «скорую». Жители двора откликнулись, вынесли из квартир бинты, тряпки, чтобы остановить кровь. Вскоре приехали полицейские и бригада «скорой».

Мужа женщины госпитализировали в больницу «Свободный сокол» с двумя проникающими ранениями в области спины и резаной раной предплечья. У него оказалось пробито лёгкое. Мужчину прооперировали, потом он лечился в отделении хирургии. Сейчас он выписан и уже вышел на работу.

После этого случая к жене раненого приходили близкие нанёсшего удары молодого человека и пытались как-то уладить ситуацию, но диалог не задался.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на подозреваемого в поножовщине (он совершеннолетний) возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

«По факту наезда на этого же мужчину на мотоцикле отдельно проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и обстоятельств происшествия с целью привлечения к ответственности за совершение противоправного деяния. Опрошены очевидцы, назначен комплекс экспертиз», — добавили в полиции.
поножовщина
конфликт
1
8
35
218
308

Комментарии (42)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
18 минут назад
Деточки они такие. Думают если они несовершеннолетние им все можно и ножичком пырнуть и сбить человека мотоциклом. Управа и на них найдется.обязательно
Ответить
дед Михей
34 минуты назад
Банду подростков надо стороной обходить.....
Ответить
Дед
36 минут назад
С годовалым ребенком ночью в магазин , они адекватные ?
Ответить
Лена
38 минут назад
Толпой все смелые, да еще и с ножом, прям герои. А по одному, так советы дают, ехал бы мимо, куда лез...
Ответить
гостья
сегодня, 19:55
Обязательно предавайте огласке такие истории ! Откликнутся свидетели, картина прояснится.
Ответить
Липчанин76
сегодня, 19:50
Правду говорят, не делай добра, не получишь зла.
Ответить
сажать
сегодня, 19:40
на полную катушку, а эту шайку отправить в армию
Ответить
Манеж
сегодня, 19:38
Бред какой-то написан. Куда он ехал, с кем разбор чинить? Жена тоже полный неодыкват. Чего хотел, того добился.
Ответить
Гость
сегодня, 19:35
Кто участковый по этому району ? Почему у него на районе целая банда малолеток на пит байках ?!!!
Ответить
*
сегодня, 19:28
Ехал бы этот мужик домой и не кудабы не лез. Проблем штоли сваих мало. Донкихоты вымерли давно уже.
Ответить
автоледи
58 минут назад
Штоли по себе не суди.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить