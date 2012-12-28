«Моего мужа сбили на мотоцикле, а потом пырнули ножом»

Липецкая семья хотела помочь попавшему в беду подростку, а в итоге дело закончилось ножевыми ранениями.

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка, которая попросила предать огласке жуткую историю, произошедшую с ней и её мужем поздно вечером 17 августа.Со слов женщины, они попытались вмешаться в ситуацию с юным мотоциклистом на дороге, после чего на её мужа сначала наехали на мотоцикле, а потом и вовсе несколько раз ударили ножом.Дело было так. В половине двенадцатого ночи семья с годовалой дочерью возвращалась на машине из гостей и возле ТРЦ «Малибу» заметила на асфальте подростка с травмами, а рядом лежал белый мотоцикл. Они решили помочь парню. Но пока разворачивались, его уже поднял какой-то юноша, посадил на второй мотоцикл и повёз в сторону улицы Гагарина.Так как подросток, которого подняли с дороги, еле держался в сиденье мотоцикла, супруги поехали за парнями. Но от них попытались скрыться. А когда мужчина вышел из остановившейся машины на дорогу — его сбили.«В результате этого муж получил кровоподтёки на правом бедре и сильные ссадины на коленях и ладонях», — уверяет женщина.Муж женщины побежал за молодыми людьми, а она поехала за ним на машине. Преследование закончилось во дворе на Гагарина, 79/2, где в беседке сидели два десятка молодых людей. Когда муж липчанки начал разговаривать со сбившим его мотоциклистом, эти молодые люди подошли, и из толпы, по словам женщины, послышались крики «Гасите его!». Затем парни «погнали» её мужа, а один из них, к которому обращались по прозвищу «Санта», несколько раз ударил его ножом в спину.«Муж закричал: заводи машину, меня пырнули! А парни начали убегать», — рассказала липчанка.В машине её муж начал истекать кровью. Женщина остановилась во дворе на улице Космонавтов, позвала на помощь, попросила вызвать «скорую». Жители двора откликнулись, вынесли из квартир бинты, тряпки, чтобы остановить кровь. Вскоре приехали полицейские и бригада «скорой».Мужа женщины госпитализировали в больницу «Свободный сокол» с двумя проникающими ранениями в области спины и резаной раной предплечья. У него оказалось пробито лёгкое. Мужчину прооперировали, потом он лечился в отделении хирургии. Сейчас он выписан и уже вышел на работу.После этого случая к жене раненого приходили близкие нанёсшего удары молодого человека и пытались как-то уладить ситуацию, но диалог не задался.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на подозреваемого в поножовщине (он совершеннолетний) возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.«По факту наезда на этого же мужчину на мотоцикле отдельно проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и обстоятельств происшествия с целью привлечения к ответственности за совершение противоправного деяния. Опрошены очевидцы, назначен комплекс экспертиз», — добавили в полиции.