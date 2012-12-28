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Общество
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сегодня, 17:10
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В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду
8 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Речная, 36; улица Космонавтов, 70. Также для проведения работ на внутренних сетях по адресу улица Папина, 39 подала заявку управляющая организация. Без холодной воды останутся жители 16 улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
8 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 16а по улице 2-й Крымской, № 15, 17, 19а, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 33, 35 по улице Кирова, № 19 по улице Бригадной, № 11, 63 по улице Локомотивной, № 4, 22 по улице Шаумяна, № 17 по улице Череповецкой, № 2а по улице Чехова, обесточат посёлок Казинка, улицы Верхнюю, Пригородную, Ладыгина, Писарева.
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