Липчанин избил бывшего одноклассника, а спустя два месяца его ещё и обокрал

И сел на четыре с половиной года.

28-летний ранее судимый липчанин получил четыре с половиной года колонии строгого режима за причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, кражу телефона и кражу денег с банковского счёта.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в августе прошлого года пьяный мужчина во время застолья поссорился с бывшим одноклассником и ударил его бутылкой по голове. Потерпевшему диагностировали ушибленную рану темени.Спустя два месяца мужчины помирились и решили выпить дома у потерпевшего. Но когда хозяин заснул, гость присвоил его телефон и через установленное на нём мобильное приложение банка перевел со счета бывшего одноклассника на счета своих родственников 350 тысяч рублей.В суде липчанин признал вину.