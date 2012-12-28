Пытавшуюся отравить 8-летнюю дочь и 5-летнего сына 41-летнюю липчанку будут принудительно лечить
Пытавшуюся отравить 8-летнюю дочь и 5-летнего сына 41-летнюю липчанку будут принудительно лечить
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Происшествия
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сегодня, 15:46
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Липчанин избил бывшего одноклассника, а спустя два месяца его ещё и обокрал
И сел на четыре с половиной года.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в августе прошлого года пьяный мужчина во время застолья поссорился с бывшим одноклассником и ударил его бутылкой по голове. Потерпевшему диагностировали ушибленную рану темени.
Спустя два месяца мужчины помирились и решили выпить дома у потерпевшего. Но когда хозяин заснул, гость присвоил его телефон и через установленное на нём мобильное приложение банка перевел со счета бывшего одноклассника на счета своих родственников 350 тысяч рублей.
В суде липчанин признал вину.
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