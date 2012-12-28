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Общество
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21 минуту назад
Понтонный мост между Задонском и Замятино перекроют на техобслуживание
Техническое обслуживание моста продлится около двух недель.
Мост закрывают на техническое обслуживание сроком от 10 до 14 дней. Объезд по автомобильным дорогам Задонск – Алексеевка и Ольшанец – Каменка, сообщили в министерстве дорог и транспорта Липецкой области.
Мост между Задонском и Замятино и Ксизово был установлен в 1962 году. Зимой 2011 года понтоны унесло во время разлива реки, вызванного оттепелью. Их нашли восьми километрах от Замятино, и вернули на место. В начале февраля 2012 года мост утонул, не выдержав транспортной нагрузки. Тогда власти региона решили сделать новый мост, который был изготовлен на Павловском судоремонтно-судостроительном заводе Воронежской области. Новый мост установили в ноябре 2012 года.
Фото: transport-admlr.ru
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