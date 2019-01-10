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Использовать Комсомольский пруд как каток не будут

19 1323
#катки #Комсомольский пруд
Использовать Комсомольский пруд как каток не будут

Каток на Комсомольском пруду в Липецке открывать не будут. Такое решение коллегиально принято в администрации Липецка из-за возникших при организации катка технологических трудностей и в целях обеспечения безопасности горожан.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, идея залить каток на поверхности спущенного в зимний период пруда была высказана в конце прошлого года на «Портале неравнодушных». Глава Липецка Сергей Иванов инициативу поддержал и дал поручение городским службам проработать возможности ее реализации. На начальном этапе сюрпризов ничто не предвещало.  Возникли они в ходе намораживания льда. Заливка поверхности производилась четырежды, однако, несмотря на установившиеся в январе морозы, вода до конца так и не застыла. Очевидно, роль «тепловой подушки» сыграли накопившиеся на дне пруда иловые осадки. 
19 1323
#катки #Комсомольский пруд

Комментарии (19)

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гость

14 минут назад
А денежки уже "освоили"?
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гостья

16 минут назад
Я же сразу написала, что не будет там катка. Может я- экстрасенс?
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приветствую!

18 минут назад
Ну наконец-то честно признались, что залить каток на пруду невозможно. Разбирайте ограждения и забудьте об этом как о страшном сне. Я и сразу знал, что ничего с этим катком не получится.
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Может быть,

22 минуты назад
что-нибудь остановит этот "портал неравнодушных" идиотов?
ответить

а вы сомневались

29 минут назад
Что горе-мэр Серёжа это дело не провалит?
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АМЕРИКУ ОТКРЫЛИ

30 минут назад
Ну как вот в советское время там постоянно народ катался. Смотрите старые фотографии. Ещё и ёлку ставили.
ответить

Милая Оксана

31 минуту назад
Скажите , где у вас пруд ? А где поймают там и прут !
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АМЕРИКУ ОТКРЫЛИ

34 минуты назад
Ну как вот в советское время там постоянно народ катался. Смотрите старые фотографии. Ещё и ёлку ставили.
ответить

:)

38 минут назад
тупой тербунский колхозник в очередной раз жидко обгадился...
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Из проверенных источников

51 минуту назад
Снимите знак Грузовым запрещено с Октябрьского моста. Хватит кормить коррупцию.
ответить
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