Использовать Комсомольский пруд как каток не будут

Каток на Комсомольском пруду в Липецке открывать не будут. Такое решение коллегиально принято в администрации Липецка из-за возникших при организации катка технологических трудностей и в целях обеспечения безопасности горожан.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, идея залить каток на поверхности спущенного в зимний период пруда была высказана в конце прошлого года на «Портале неравнодушных». Глава Липецка Сергей Иванов инициативу поддержал и дал поручение городским службам проработать возможности ее реализации. На начальном этапе сюрпризов ничто не предвещало. Возникли они в ходе намораживания льда. Заливка поверхности производилась четырежды, однако, несмотря на установившиеся в январе морозы, вода до конца так и не застыла. Очевидно, роль «тепловой подушки» сыграли накопившиеся на дне пруда иловые осадки.

