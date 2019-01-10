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сегодня, 10:08

В липецких школах стартуют Олимпиады

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#школа #образование
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В липецких школах стартуют Олимпиады

Первое испытание — французский язык.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников будет проходить с 11 января по 25 февраля. Как сообщает областное управление образования и науки, в проверке знаний примут участие более 1200 школьников 9-11 классов Липецкой области, успешно выступивших на муниципальном этапе олимпиады.

Олимпиадную эстафету 11-12 января откроет французский язык. Финальной станет олимпиада по праву, которая пройдет 25 февраля. Олимпиада проводится по 24 предметам, в том числе по экономике, астрономии, информатике и ИКТ, китайскому, испанскому, итальянскому языкам. Самыми многочисленными по количеству участников предметами станут математика и физика.

В рамках проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года состоятся олимпиады по физике им. Дж. К. Максвелла для учащихся 7-8 классов и по математике им. Леонарда Эйлера для учащихся 8 класса.

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников проводится в каждом регионе страны, и лучшие школьники по его результатам приглашаются на заключительный этап олимпиады.
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#школа #образование
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Комментарии (3)

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Мотя

7 минут назад
Учите китайский! Европа нам больше не нужна. Туда едут одни проститутки. Китай- вот наш великий сосед.
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Ольга

10 минут назад
Светлана, это Всероссийская олимпиада школьников, она бесплатная и грамота за победу на заключительном этапе даёт поступление без экзаменов в ведущие ВУЗы страны
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Светлана

55 минут назад
Начинается сбор денег на олимпиаду. Уже плюнула на них. Начиная с начальной школы собирали деньги, а толк от грамоты? Если ребенок грамотный, ему эта бумажка не нужна. Когда маленький был, еще радовался грамотам, а в 15 уже понимает, что знания не на бумажке, за деньги родителей.
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