В липецких школах стартуют Олимпиады

Первое испытание — французский язык.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников будет проходить с 11 января по 25 февраля. Как сообщает областное управление образования и науки, в проверке знаний примут участие более 1200 школьников 9-11 классов Липецкой области, успешно выступивших на муниципальном этапе олимпиады.



Олимпиадную эстафету 11-12 января откроет французский язык. Финальной станет олимпиада по праву, которая пройдет 25 февраля. Олимпиада проводится по 24 предметам, в том числе по экономике, астрономии, информатике и ИКТ, китайскому, испанскому, итальянскому языкам. Самыми многочисленными по количеству участников предметами станут математика и физика.



В рамках проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года состоятся олимпиады по физике им. Дж. К. Максвелла для учащихся 7-8 классов и по математике им. Леонарда Эйлера для учащихся 8 класса.



Региональный этап всероссийской олимпиады школьников проводится в каждом регионе страны, и лучшие школьники по его результатам приглашаются на заключительный этап олимпиады.