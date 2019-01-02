Общество

18 минут назад

Глава Липецка Сергей Иванов проинспектировал уборку города

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#уборка #благоустройство
Глава Липецка Сергей Иванов проинспектировал уборку города

"Очистка магистралей и внутридворовых территорий, уборка контейнерных площадок и вывоз мусора, дежурство аварийных служб - чтобы обеспечить комфортные условия жителям и гостям Липецка в праздничные дни, городские службы трудятся без выходных", сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня их работу проинспектировал глава Липецка Сергей Иванов. Ситуацией с уборкой города в целом он остался доволен, но беспокойство вызвало обилие сосулек.

Как заверил председатель городского департамента ЖКХ Евгений Лепёкин, управляющие компании с сегодняшнего дня, 2 января, приступили к очистке крыш многоквартирных домов от снега и наледи. Одновременно продолжается расчистка дворов, уборка контейнерных площадок. Ситуацию мониторят дежурные специалисты департамента. Заявки от липчан принимают по телефону горячей линии 522-639.

- Работы идут в штатном режиме. Сложности возникают лишь с вывозом мусора – из-за нарушений правил парковки личного транспорта, - прокомментировал Евгений Лепёкин.

Так, сегодня были преграждены подъездные пути к контейнерным площадкам, расположенным по адресам: Мичурина 38а, Меркулова 32, Бунина 22, Студеновская 20, Зегеля 1, Плеханова 1б, Плеханова 3, Белана 2, Ударников 20, Папина 6, Студ. Городок 11а, Артёмова 6, Звёздная 5/2, Звёздная 4/3, 30 лет Октября 6, Стаханова 59.

Продолжается и очистка городских магистралей.

-Дежурство уборочной техники организовано в круглосуточном режиме. Бригады по вывозу снега работают без перерыва и выходных, - сообщил председатель дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Алексей Бахтин.

В дневное время трудятся три бригады, в ночное – две, задействовано около 20 единиц техники, ещё 40 – «в резерве», их привлекут в случае снегопада.

За освещение Липецка отвечают специалисты «Липецкгорсвета» - на праздниках продолжает работать аварийно-диспетчерская служба.

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#уборка #благоустройство

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