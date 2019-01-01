Происшествия

сегодня, 13:31

В Данковском районе перевернулся ВАЗ

718
#дтп
В Данковском районе перевернулся ВАЗ

Есть пострадавшие

Сегодня в 12:45 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 5-ом км. автодороги «Данков-Янушево», Данковского района. В результате нарушения правил дорожного движения водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2115» не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

 В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в медучреждение.
718
#дтп

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Буккроссинг споткнулся на «Университетском»
#ванадализм
32
Буккроссинг споткнулся на «Университетском»

сегодня, 11:18

Происшествия
В Липецке ребенок получил ожог лица от фейерверка
#ожог #фейерверк
22
В Липецке ребенок получил ожог лица от фейерверка

сегодня, 11:04

Происшествия
В новогоднюю ночь 6 липчан сломали себе ноги и руки
#Новый год
31
В новогоднюю ночь 6 липчан сломали себе ноги и руки

сегодня, 09:56

Происшествия
60-летний мужчина выстрелил в себя из ружья
#стрельба
19
60-летний мужчина выстрелил в себя из ружья

сегодня, 09:37

Происшествия
В Липецке ночью горел магазин кальянов
#пожар
15
В Липецке ночью горел магазин кальянов

сегодня, 09:09

Происшествия
Мусорный контейнер пришлось тушить пожарным
#пожар
2
Мусорный контейнер пришлось тушить пожарным

сегодня, 09:07

Происшествия