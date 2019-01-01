Происшествия
сегодня, 13:31
В Данковском районе перевернулся ВАЗ
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Есть пострадавшие
Сегодня в 12:45 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 5-ом км. автодороги «Данков-Янушево», Данковского района. В результате нарушения правил дорожного движения водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2115» не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в медучреждение.
В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в медучреждение.
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