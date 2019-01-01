В Данковском районе перевернулся ВАЗ

Есть пострадавшие

Сегодня в 12:45 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 5-ом км. автодороги «Данков-Янушево», Данковского района. В результате нарушения правил дорожного движения водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2115» не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.



В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в медучреждение.