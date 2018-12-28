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52 минуты назад
Липецкая вечЁрка: поиск доноров, неудавшиеся корпоративы и планы строителей
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных липецких событий у интернет-пользователей в пятницу, 28 декабря.
Максимальное внимание читателей занял поиск доноров для пострадавших в аварии. На дороге «Липецк -Доброе» столкнулись «Ниссан Тиида», «ВАЗ — 21102» и «Рено Логан». В аварии пострадали пятеро человек, троим из них будут проводить операции: больница потребовала с родственников пациентов сдать кровь. Всех готовых помочь просят откликнуться.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение насчет кражи бензина. Ничем не примечательное преступление собрало свыше 70 комментариев. Липчане обсуждают и цены на бензин, и современные технологии, и многое-многое другое.
Сегодня развернулось живое обсуждение впечатлений липчан о корпоративах. Страницы липчан в соцсетях заполнены фотографиями и видео с предновогодних вечеринок. Улыбки, красивые наряды, веселая атмосфера — практически в каждом посте. Но, оказалось, довольных сервисом и кухней липецких заведений не много: на городском портале кафе и ресторанов липчане дружно публикуют критические замечания.
Горячо в комментариях к новости о планах строителей. По постановлению мэра выдано разрешение на реконструкцию газораспределительного пункта на Зегеля,8а под кафе. Кроме того, мэрия одобрила строительство комплекса многоэтажных домов на улице Фрунзе.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение насчет кражи бензина. Ничем не примечательное преступление собрало свыше 70 комментариев. Липчане обсуждают и цены на бензин, и современные технологии, и многое-многое другое.
Сегодня развернулось живое обсуждение впечатлений липчан о корпоративах. Страницы липчан в соцсетях заполнены фотографиями и видео с предновогодних вечеринок. Улыбки, красивые наряды, веселая атмосфера — практически в каждом посте. Но, оказалось, довольных сервисом и кухней липецких заведений не много: на городском портале кафе и ресторанов липчане дружно публикуют критические замечания.
Горячо в комментариях к новости о планах строителей. По постановлению мэра выдано разрешение на реконструкцию газораспределительного пункта на Зегеля,8а под кафе. Кроме того, мэрия одобрила строительство комплекса многоэтажных домов на улице Фрунзе.
Ввикторм
Ввикторм