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52 минуты назад

Липецкая вечЁрка: поиск доноров, неудавшиеся корпоративы и планы строителей

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#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: поиск доноров, неудавшиеся корпоративы и планы строителей

Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных липецких событий у интернет-пользователей в пятницу, 28 декабря.

Максимальное внимание читателей занял поиск доноров для пострадавших в аварии. На дороге «Липецк -Доброе» столкнулись «Ниссан Тиида», «ВАЗ — 21102» и «Рено Логан». В аварии пострадали пятеро человек, троим из них будут проводить операции: больница потребовала с родственников пациентов сдать кровь. Всех готовых помочь просят откликнуться.

Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение насчет кражи бензина. Ничем не примечательное преступление собрало свыше 70 комментариев. Липчане обсуждают и цены на бензин, и современные технологии, и многое-многое другое.

Сегодня развернулось живое обсуждение впечатлений липчан о корпоративах. Страницы липчан в соцсетях заполнены фотографиями и видео с предновогодних вечеринок. Улыбки, красивые наряды, веселая атмосфера — практически в каждом посте. Но, оказалось, довольных сервисом и кухней липецких заведений не много: на городском портале кафе и ресторанов липчане дружно публикуют критические замечания.

Горячо в комментариях к новости о планах строителей. По постановлению мэра выдано разрешение на реконструкцию газораспределительного пункта на Зегеля,8а под кафе. Кроме того, мэрия одобрила строительство комплекса многоэтажных домов на улице Фрунзе.
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#обзор #события #вечёрка

Комментарии (2)

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Ввикторм

12 минут назад
Как в * деревне в 80-х... Бордюры, говоришь?...
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Ввикторм

14 минут назад
А про то, что на весь город наш недомэрок только 25 единиц техники против снега выставил - липчан не интересует?
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