Происшествия

сегодня, 13:21

Водитель ЛГЭКа крал у компании бензин

34 1270
#кража
Водитель ЛГЭКа крал у компании бензин

Мировой судья СУ №12 Правобережного района Липецка рассмотрел дело о хищении: водитель АО ЛГЭК признался в том, что дважды обокрал энергокомпанию. 

Как указано в материалах суда, перед каждой сменой водитель должен был заправлять грузовик "ЗИЛ" 40 литрами бензина. Для оплаты топлива ему выдали транспортную карту. В одну из смен водитель, понял, что остатков бензина в баке ему хватит на два дня работы и вместо "ЗИЛа" за счет ЛГЭКа заправил свой "ВАЗ-21053" 80 литрами топлива. Вычислить преступление помогли современные технологии. На "ЗИЛе" стоит система ГЛОНАСС, которая показала, что во время списания денег с топливной карты транспорт не был на АЗС.

Суд признал мужчину виновным в хищениях и назначил ему штраф в 5 000 рублей.
34 1270
#кража

Комментарии (34)

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осел

1 минуту назад
В одну из смен водитель, понял, что остатков бензина в баке ему хватит на два дня работы и вместо "ЗИЛа" за счет ЛГЭКа заправил свой "ВАЗ-21053" 80 литрами топлива. Топновость прям да так все водилы делают
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Смех

7 минут назад
А сколько ЛГЭК денег у Липчанам крадёт, подсчёта не поддается, при товарище Сталине руководство ЛГЭК давно бы в лагерях лес валило или пулю в затылок имело!
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дворник

8 минут назад
Как указано в материалах суда, перед каждой сменой водитель должен был заправлять грузовик "ЗИЛ" 40 литрами бензина. Для оплаты топлива ему выдали транспортную карту. В одну из смен водитель, понял, что остатков бензина в баке ему хватит на два дня работы и вместо "ЗИЛа" за счет ЛГЭКа заправил свой "ВАЗ-21053" 80 литрами топлива. Вычислить преступление помогли современные технологии. На "ЗИЛе" стоит система ГЛОНАСС. АФигеть ! Все теперь не спиз деть не покараулить !
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В точку

9 минут назад
Поймали работягу смешно, воровать вагонами безнаказанно лучше,
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Адвокат

27 минут назад
Все сливают,видать дорогу перешёл комуто
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читатель

28 минут назад
да,,, крупное дело раскрыли по горячим следам!!!
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Водитель

28 минут назад
Даже менты ,в пластмассовые 5 литровые канистры сливают
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Прохожий

32 минуты назад
Ой, ну пипец, преступление века. Лучше бы за собой следили.....
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Гость

34 минуты назад
Как в пятёрку влезло 80 литров?
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48

48 минут назад
Все сливают но с умом
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