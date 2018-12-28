Водитель ЛГЭКа крал у компании бензин

Мировой судья СУ №12 Правобережного района Липецка рассмотрел дело о хищении: водитель АО ЛГЭК признался в том, что дважды обокрал энергокомпанию.

Как указано в материалах суда, перед каждой сменой водитель должен был заправлять грузовик "ЗИЛ" 40 литрами бензина. Для оплаты топлива ему выдали транспортную карту. В одну из смен водитель, понял, что остатков бензина в баке ему хватит на два дня работы и вместо "ЗИЛа" за счет ЛГЭКа заправил свой "ВАЗ-21053" 80 литрами топлива. Вычислить преступление помогли современные технологии. На "ЗИЛе" стоит система ГЛОНАСС, которая показала, что во время списания денег с топливной карты транспорт не был на АЗС.



Суд признал мужчину виновным в хищениях и назначил ему штраф в 5 000 рублей.