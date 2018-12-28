Общество
сегодня, 10:19
На улице Фрунзе будут высотки, а на Зегеля - новое кафе
7 1340
Мэр дал разрешения на строительство.
Глава администрации Липецка Сергей Иванов подписал постановление о предоставлении разрешений на строительство и реконструкцию зданий в черте города. Ранее эксперты одобрили 30 проектов.
По большей части заявки компаний и граждан касаются реконструкции и строительства частных малоэтажных домов, но среди проектов есть и более крупные объекты. Так, по постановлению мэра выдано разрешение на реконструкцию газораспределительного пункта на Зегеля,8а под кафе.
На Трубном проезде разрешили переделать сборочный цех в производственный корпус по выпуску шлифовальных станков; на улице Ковалёва построят склад, на Поперечном проезде — производственно-складской комплекс. Кроме того, мэрия одобрила строительство комплекса многоэтажных домов на улице Фрунзе.
По большей части заявки компаний и граждан касаются реконструкции и строительства частных малоэтажных домов, но среди проектов есть и более крупные объекты. Так, по постановлению мэра выдано разрешение на реконструкцию газораспределительного пункта на Зегеля,8а под кафе.
На Трубном проезде разрешили переделать сборочный цех в производственный корпус по выпуску шлифовальных станков; на улице Ковалёва построят склад, на Поперечном проезде — производственно-складской комплекс. Кроме того, мэрия одобрила строительство комплекса многоэтажных домов на улице Фрунзе.
7 1340
Максим
2
Липчанин
!?
Я
2
Таксор