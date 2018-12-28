Общество

сегодня, 10:19

На улице Фрунзе будут высотки, а на Зегеля - новое кафе

7 1340
#строительство #разрешение
1
На улице Фрунзе будут высотки, а на Зегеля - новое кафе

Мэр дал разрешения на строительство.

Глава администрации Липецка Сергей Иванов подписал постановление о предоставлении разрешений на строительство и реконструкцию зданий в черте города. Ранее эксперты одобрили 30 проектов.

По большей части заявки компаний и граждан касаются реконструкции и строительства частных малоэтажных домов, но среди проектов есть и более крупные объекты. Так, по постановлению мэра выдано разрешение на реконструкцию газораспределительного пункта на Зегеля,8а под кафе.

На Трубном проезде разрешили переделать сборочный цех в производственный корпус по выпуску шлифовальных станков; на улице Ковалёва построят склад, на Поперечном проезде — производственно-складской комплекс. Кроме того, мэрия одобрила строительство комплекса многоэтажных домов на улице Фрунзе.
7 1340
#строительство #разрешение
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Максим

6 минут назад
Зегеля 8а это ГРП прям на перекрестке Зегеля и Интернациональная в сторону администрации.
ответить

2

34 минуты назад
Натюрморту на картинке не хватает графина
ответить

Липчанин

45 минут назад
Бедная ул.Фрунзе..... ТАм и так не проехать, а будет пипец. Ни дворов, ни школ, ни детсадов... А народ зачем то прется в это болото.
ответить

!?

48 минут назад
Это самое главное слово в статье "газоВОРАспределительного"
ответить

Я

48 минут назад
Гугл карта долго пыталась найти Зегеля,8а. В итогн показала на памятник на пл. Плеханова. Или это где-то в подземке.
ответить

2

сегодня, 10:36
А где это Зегеля 8А ? На картах не обозначено
ответить

Таксор

сегодня, 10:32
А где на Фрунзе будут высотки?
ответить

Еще в рубрике

#госзакупки #Мосолов
Нарушениями в госзакупках для новой школы Задонска займутся местные следователи

3 минуты назад

Общество
Плитка в Липецке зимой будет чиститься до летнего состояния
#тендер #озеленение
Плитка в Липецке зимой будет чиститься до летнего состояния

9 минут назад

Общество
Пострадавшим в жутком ДТП нужна донорская кровь
#авария #ДТП #кровь
6
Пострадавшим в жутком ДТП нужна донорская кровь

51 минуту назад

Общество
Я могу быть сказочным русским Дедом Морозом
Я могу быть сказочным русским Дедом Морозом

сегодня, 10:37

Общество
Липчане опять жалуются на огромные сосульки (ФОТО)
#Сосульки #опасность
4
Липчане опять жалуются на огромные сосульки (ФОТО)

сегодня, 10:22

Общество
Завершается ремонт сокольского ДК
#ДК Сокол #ремонт
10
Завершается ремонт сокольского ДК

сегодня, 10:00

Общество