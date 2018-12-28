Общество

52 минуты назад

Пострадавшим в жутком ДТП нужна донорская кровь

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#авария #ДТП #кровь #доноры
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Пострадавшим в жутком ДТП нужна донорская кровь

В редакцию GOROD48 обратилась Полина Лазарева — сестра и внучка пострадавших в ДТП на дороге «Липецк -Доброе». 

Там 26 декабря  столкнулись «Ниссан Тиида», «ВАЗ — 21102» и «Рено Логан». В аварии пострадали пятеро родственников Полины: двое племянников, с которыми сейчас все в порядке, 68-летняя бабушка и братья девушки, 20 и 24 лет.



- Бабушка и братья сейчас находятся в Сокольской больнице. У бабушки сложная травма головы, сломана нога, некоторое время она провела под аппаратом ИВЛ. Младшему двоюродному брату удалили селезенку, у старшего сломано бедро, - говорит Полина. - Им предстоит череда операций. В больнице нам сказали сдавать для них кровь, так как сейчас на пациентов тратятся запасы учреждения, и мы должны их восполнить. Чем больше сдадим — тем лучше. Сделать это нужно в самое ближайшее время.

Вся семья Полины — семеро человек — сразу отправились на станцию переливания крови на улице Космонавтов. Но там их кровь не приняли: у всех оказались противопоказания к донорству. Полина просит всех неравнодушных, готовых сдать кровь для ее родственников, связаться с ней. Девушка в любое время ждет звонков по номеру 8 900 986 75 46.






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#авария #ДТП #кровь #доноры
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Комментарии (6)

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Не понял

11 минут назад
Перекрёсток весь усыпан крестами, а об этом ни слова. Мэрия не шевелится совершенно никак. Давно требуется расследовать всю деятельность по чаплыгинкской трассе и напомнить особо важные ДТП. Пятеро чурок в жигулях, четверо с психоинтерната под бетоновозом, трое каликинских на Новый год у новостроек, бэха из-за колеи въезжала под встречную газельку, после чего начался внезапный ремонт дороги в районе Лукойла. Много чего есть сказать, но народных СМИ мало.
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Не понял

21 минуту назад
К чему и кому эти обращения? Где журналистская критика управления областного здравоохранения? Где комментарии ГИБДД по причинам случившегося? Где извинения Соборной о бездействии по дорожной безопасности?
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а где прокуратура?

21 минуту назад
А если не стадут - Их усыпят? Так получается?
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Житель

26 минут назад
Су*и, *ля!!!, в сирии
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Су*и, *ля!!!

40 минут назад
В Липецке тысячи доноров сдают кровь за оплачиваемые отгула и льготы. Где эта кровь???
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Я

44 минуты назад
Сдавать кровь - дело конечно благородное. Но разве ОМС не предусмотрено переливание крови во время операции, почему требуют от родственников пациентов?
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