Общество
52 минуты назад
Пострадавшим в жутком ДТП нужна донорская кровь
В редакцию GOROD48 обратилась Полина Лазарева — сестра и внучка пострадавших в ДТП на дороге «Липецк -Доброе».
Там 26 декабря столкнулись «Ниссан Тиида», «ВАЗ — 21102» и «Рено Логан». В аварии пострадали пятеро родственников Полины: двое племянников, с которыми сейчас все в порядке, 68-летняя бабушка и братья девушки, 20 и 24 лет.
- Бабушка и братья сейчас находятся в Сокольской больнице. У бабушки сложная травма головы, сломана нога, некоторое время она провела под аппаратом ИВЛ. Младшему двоюродному брату удалили селезенку, у старшего сломано бедро, - говорит Полина. - Им предстоит череда операций. В больнице нам сказали сдавать для них кровь, так как сейчас на пациентов тратятся запасы учреждения, и мы должны их восполнить. Чем больше сдадим — тем лучше. Сделать это нужно в самое ближайшее время.
Вся семья Полины — семеро человек — сразу отправились на станцию переливания крови на улице Космонавтов. Но там их кровь не приняли: у всех оказались противопоказания к донорству. Полина просит всех неравнодушных, готовых сдать кровь для ее родственников, связаться с ней. Девушка в любое время ждет звонков по номеру 8 900 986 75 46.
- Бабушка и братья сейчас находятся в Сокольской больнице. У бабушки сложная травма головы, сломана нога, некоторое время она провела под аппаратом ИВЛ. Младшему двоюродному брату удалили селезенку, у старшего сломано бедро, - говорит Полина. - Им предстоит череда операций. В больнице нам сказали сдавать для них кровь, так как сейчас на пациентов тратятся запасы учреждения, и мы должны их восполнить. Чем больше сдадим — тем лучше. Сделать это нужно в самое ближайшее время.
Вся семья Полины — семеро человек — сразу отправились на станцию переливания крови на улице Космонавтов. Но там их кровь не приняли: у всех оказались противопоказания к донорству. Полина просит всех неравнодушных, готовых сдать кровь для ее родственников, связаться с ней. Девушка в любое время ждет звонков по номеру 8 900 986 75 46.
Не понял
Не понял
а где прокуратура?
Житель
Су*и, *ля!!!
Я