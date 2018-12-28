Липчане о корпоративах: тараканы, жара и паленая водка

Страницы липчан в соцсетях заполнены фотографиями и видео с предновогодних корпоративов. Улыбки, красивые наряды, веселая атмосфера — практически в каждом посте. Но, оказалось, довольных сервисом и кухней липецких заведений не много: на городском портале кафе и ресторанов липчане дружно публикуют критические замечания.



- Еда была просто жуткая. Мясо не жевалось, было просто вареное. Курица на второе - с гавайской смесью и запахом неоднократно использованного масла. Вся нарезка дешевая и, соответственно, невкусная. И это стоило 2 500 рублей. Видели несколько тараканов, немытый туалет; везде ужасная грязь, - пишет гостья ресторана на улице Ленина Анна.



- Коротко о корпоративе: жарко, тесно и невкусно. Не рекомендую, - делится мнением о кафе на улице Гагарина Мирослава.



Больше всего критики собрал еще один ресторан на улице Ленина. Липчане после проведенных там корпоративов не скупятся на негативные отзывы. Недовольны, кажется, всем — от программы ведущего до качества алкоголя.



- Все ужасно!!! Еда отвратительная, один только пафос и название! Ведущий уже этот всем надоел: такое ощущение, что в Липецке он один живет и ведет мероприятия. Водка самая дешевая, и она - палёнка: в прейскуранте пишут другую. Розыгрыш призов: на всю толпу две бутылки шампанского и ручки. В раздевалке как будто директор работает, - считает гость, посетивший заведение 23 декабря.



- Отмечали корпоратив, очень все отвратительно, - коротко замечает Дуня.



- Хуже ничего не видела! Салаты, состоящие из трёх листов салата и одной крабовой палочки, реально соответствовали своему названию "Морское дно". Горячее к 22:00 принесли только 20 гостям из 80-ти. Дед Мороз со Снегурочкой были минут 15 с убогим конкурсом «Танцы народов мира». Вином официанты жонглировали как лихие циркачи, перетаскивая его с одного столика на другой. Хочется персоналу дать совет не воровать так откровенно, а хозяину - почаще посещать своё убогое заведение с ревизией, - дает рекомендацию Вера.



- Ужаснее в своей жизни не помню. Развод полный. Разместили нас на втором этаже. Столы и интерьер - все украшено. На этом все закончилось. Водку для мужчин принесли через час после многочисленных требований, она была заказана и оплачена заранее. Не настояли - вообще бы не принесли. Салаты носили на столы в течение полутора часов. Сидишь за столом и не знаешь, что делать: один с салатом, остальные ждут. Нарезки на тарелках чисто символические - есть нечего. Горячее начали подавать в 21.30, или через 3,5 часа после начала вечера. Порции маленькие. Салат "Морское дно" в основном состоял из листьев салата. Нарезка уже подсохшая. Резали утром? И, возможно, не сегодня? Сидели голодные весь вечер. Ко всему прочему, и приборов не хватало - один фужер на человека. Тарелки первые на столе появились только с салатом. В общем, заведение - ни выпить, ни закусить... - рассказывает о празднике 27 декабря Галина.