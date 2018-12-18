Водитель «УАЗа» сбил пешехода и скрылся

За прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых получили травмы 2 человека, 1 погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 декабря в Липецком районе в десять часов утра на автотрассе «Обход города Липецка» 24-летний водитель «ВАЗ-2106» столкнулся с автомобилем «Хендай» с 38-летним мужчиной за рулем. В ДТП водитель «шестерки» получил смертельную травму , а 36-летний пассажир иномарки после оказания помощи отпущен.

В Добровском районе в селе Горицы в три часа дня неустановленный водитель «УАЗа» допустил наезд на 37-летнего мужчину, который получил травму. Проводится розыск нарушителя.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 965 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 63.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 631 случай превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 45 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.