Происшествия

сегодня, 08:55

Водитель «УАЗа» сбил пешехода и скрылся

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#авария #ДТП
Водитель «УАЗа» сбил пешехода и скрылся

За прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых получили травмы 2 человека, 1 погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 декабря в Липецком районе в десять часов утра на автотрассе «Обход города Липецка» 24-летний водитель «ВАЗ-2106» столкнулся с автомобилем «Хендай» с 38-летним мужчиной за рулем. В ДТП водитель «шестерки» получил смертельную травму, а 36-летний пассажир иномарки после оказания помощи отпущен.

В Добровском районе в селе Горицы в три часа дня неустановленный водитель «УАЗа» допустил наезд на 37-летнего мужчину, который получил травму. Проводится розыск нарушителя.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 965 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 63.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 631 случай превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 45 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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горицкий житель.

45 минут назад
трезвого водителя в * - это сложно, особенно зимой. и не только на УАЗах но и на внедорожниках . выезжают из коттеджа и погнали..., дети несовершеннолетние на квадриках как сумасшедшие носятся... у богатых свои развлекухи...
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гость

сегодня, 09:46
Быдло
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Гость

сегодня, 09:40
Когда же отремонтируют светофор-Опытная-Лебедянское шоссе. Заявляли в течение двух дней. Прошло больше недели и никаких подвижек. Проблема выехать с Опытной.
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